ABD'de Irkçılık Karşıtı Protestolar Dördüncü Haftasında

Amerika’de geçmişte Afrika kökenlilerin köleliğini savunan güney eyaletlerin oluşturduğu ittifaka bağlı anıt ve sembollerin birçoğu protestolarda göstericiler tarafından hedef alındı.

Başkent Washington’da da Cuma gecesi Beyaz Saray çevresinde toplanan bir grup protestocu, Beyaz Saray’a 3 kilometre mesafedeki kölelik dönemi generallerinden Albert Pike’ın heykelini indirdi.

Amerika’da son Afrikalı kölelerin özgürleştirildiği 19 Haziran 1865 tarihinin yıldönümü olan, ‘Juneteenth’ adıyla düzenlenen anma törenlerini takip eden hafta sonunda da New York, Los Angeles ve Miami gibi çeşitli kentlerde gösteriler devam ediyor.

Göstericiler aynı bölgede Cuma günü de bir başka heykeli sokak kenarındaki bir direğe asmıştı.

Yerel haber kaynaklarına göre, Kuzey Carolina eyaletinin başkenti Raleigh’in merkezindeki protestolarda göstericiler, Amerika’da kölelik dönemine ait askerleri temsil eden iki heykeli halat kullanarak yıktı.

Seattle’daki protesto alanında iki kişi silahla vuruldu

Washington eyaletinin Seattle kentinde Cumartesi günü, sabaha karşı saat 3 civarında iki kişinin protesto alanı olarak belirlenen bölgede silahla vurulduğu aktarıldı. Vurulan kişilerden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, diğerinin durumuysa kritik.

Seattle emniyet yetkilisinden yapılan açıklamada, olayla ilgili bir gözaltı olup olmadığı ya da saldırının ayrıntılarının henüz netleşmediği belirtildi.

Haftalar önce başlayan Floyd gösterileri kapsamında protestocular Seattle’ın Capitol Hill mahallesindeki karakolun civarını kuşatmış durumda.

Eylemlerin zaman zaman şiddete dönüştüğü bölgede polis geri çekilmiş durumda. Yerel yetkililer, protestocuların liderleriyle hala diyalog halinde olduklarını ve gösteri alanında protestoların barışçı bir şekilde devam etmesini sağlama vaadinde bulunduklarını aktardı.

ABD’nin yanı sıra Fransa ve Birleşik Krallık gibi bazı ülkelerde de ırkçılık karşıtı protestolar devam ediyor. İskoçya’da protestocular 18’inci yüzyıldan köleliğin kaldırılmasını erteleyen politikacı Henry Dundas heykelinin kaldırılması çağrısında bulundu. Fransa’da da başkent Paris’te ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı yürüyüş düzenlendi.

