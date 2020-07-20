ABD'de Irksal Eşitsizliğe Karşı Grev

Amerika’da işçiler sistematik ırkçılığa ve pandemi sürecinde daha da derinleşen ekonomik eşitsizliğe karşı grevde. ‘Siyahların Hayatı İçin Grev’ başlığı altında yirmiden fazla kentte 20 Temmuz’da düzenlenen greve sendikaların yanı sıra sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.

Ülkenin bir ucundan diğer ucuna kadar çeşitli kentlerde yapılması planlanan greve iş koşulları nedeniyle bütün gün katılamayacak olan destekçilerinse gün içinde işe ara verdiklerinde eylem yapmaları bekleniyor.

25 Mayıs’ta polisin gözaltına alırken ölümüne neden olduğu siyah Amerikalı George Floyd’un ardından başlayan ve ülke geneline yayılan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolarda önemli rol oynayan, 150’den fazla grup ve sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Siyahların Hayatları Önemlidir hareketi, 20 Temmuz’daki grevle ilgili kararı 8 Temmuz’da açıklamıştı.

Floyd protestolarının devamı niteliğindeki greve temizlik görevlileri, bakımevleri çalışanları ve kurye şirketleri elemanlarının yanı sıra havaalanlarında ve restoranlarda çalışanların da katılması bekleniyor.