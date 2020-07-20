ABD'de Irksal Eşitsizliğe Karşı Grev

Amerika’da işçiler sistematik ırkçılığa ve pandemi sürecinde daha da derinleşen ekonomik eşitsizliğe karşı grevde. ‘Siyahların Hayatı İçin Grev’ başlığı altında yirmiden fazla kentte 20 Temmuz’da düzenlenen greve sendikaların yanı sıra sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.
Ülkenin bir ucundan diğer ucuna kadar çeşitli kentlerde yapılması planlanan greve iş koşulları nedeniyle bütün gün katılamayacak olan destekçilerinse gün içinde işe ara verdiklerinde eylem yapmaları bekleniyor.
25 Mayıs’ta polisin gözaltına alırken ölümüne neden olduğu siyah Amerikalı George Floyd’un ardından başlayan ve ülke geneline yayılan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolarda önemli rol oynayan, 150’den fazla grup ve sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Siyahların Hayatları Önemlidir hareketi, 20 Temmuz’daki grevle ilgili kararı 8 Temmuz’da açıklamıştı.
Floyd protestolarının devamı niteliğindeki greve temizlik görevlileri, bakımevleri çalışanları ve kurye şirketleri elemanlarının yanı sıra havaalanlarında ve restoranlarda çalışanların da katılması bekleniyor.
Ülkede özellikle siyahlara ve Latinlere yönelik sistematik ırkçılığın ve ekonomik adaletsizliğin iş imkanlarını ve kariyer fırsatlarını kısıtladığını savunan işçiler, yönetimi ve firmaları buna çözüm üretmeye çağırıyor.
Amerika’da asgari ücretle çalışanların büyük çoğunluğu siyah Amerikalılar ve Latin kökenlilerden oluşuyor.
Greve katılanlar, büyük şirketlerin yöneticileri ve hükümet yetkililerinden, yasama ve yürütme yetkilerini kullanarak ırklar arası eşitliği sağlama yönünde adım atmalarını talep ediyor. Bu taleplere asgari ücretin yükseltilmesi, sendika haklarının verilmesi, sağlık hizmetinin iyileştirilmesi, hastalık ve doğum izinlerinin verilmesi gibi konular da dahil.
New York’ta Manhattan’daki Trump International Hotel önünde toplanacak işçilere New York Senatörü Demokrat Partili Chuck Schumer’ın da katılması bekleniyor.
Floyd’un öldürüldüğü Minneapolis’te de bakımevleri ve havaalanları çalışanlarının asgari ücretin saatinin 15 dolara çıkarılması talebiyle greve dahil olacağı belirtilirken, Missouri eyaletindeki grev katılımcılarının 2014 yılında polis tarafından öldürülen siyah genç Michael Brown’un Ferguson’da yaşamını yitirdiği yere toplu halde yürüyüş düzenlemesi planlanıyor.
Grevin hedefinde ülkenin en büyük perakende zincirlerinden Walmart ve fast food zinciri McDonalds da var. Her ne kadar McDonalds yönetimi Floyd protestolarına destek mesajı yayınlamış olsa da işçiler, McDonalds yönetimi de dahil büyük şirketlerin yönetimlerinden çalışanlara karşı adil ve eşit yaklaşım talep ediyor.