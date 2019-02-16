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ABD'de iş yerine silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 01:42 | Son Güncelleme

İllinois eyaletinin Aurora şehrindeki bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi - Şüpheli gözaltına alınırken, saldırıda 4 polisin yaralandığı belirtildi

ABD'de, İllinois eyaletinin Aurora şehrindeki bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 polis yaralandı.

Bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, silahlı saldırgan, cuma günü öğleden sonra Chicago kentinin yaklaşık 65 kilometre batısında yer alan 200 bin nüfuslu Aurora şehrindeki Henry Pratt isimli iş yerinde ateş açtı.

Güvenlik güçleri ve çok sayıda ambulans kısa sürede olay yerine intikal ederken, Aurora Polis Teşkilatı tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, saldırganın kısa sürede etkisiz hale getirilerek yakalandığını duyuruldu.

İlk bilgilere göre olayda 4 polisin vurulduğu ve birkaç sivilin de yaralandığı belirtilirken, yaralıların civardaki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Saldırının gerçekleştiği binadan kaçan atan bir görgü tanığı, elinde lazerli bir silah bulunan saldırganın etrafa ateş açtığını gördüğünü söyledi.

Şüphelinin saldırıyı gerçekleştirme nedenine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Aurora silahlı saldırı

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