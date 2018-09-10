ABD'de Isaacs Kasırgası

ATLANTA (AA) - Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde ortaya çıkan Isaacs Kasırgası, yaz mevsiminde kasırgaya dönüşen beşinci tropik fırtına oldu.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamada, Atlantik Okyanusu açıklarından batı yönünde Karayip Denizi'ne doğru hareket eden kasırganın rüzgar hızı Küçük Antiller'in doğusunda saatte 120 kilometreye ulaştı.
Isaac'in kasırga gücündeki rüzgarları merkezinden 20 kilometre öteye, tropik fırtına gücündeki rüzgarları ise merkezinden 75 kilometre öteye taşıdığı bildirildi.
Gelecek 36 saat içinde şiddetini arttırması beklenen fırtınanın çarşamba ve perşembe günü Karayip sahillerini etkilemesi bekleniyor.
Kuzey yarım kürede okyanuslar üzerinde yaz mevsiminde ortaya çıkan tropikal siklonların rüzgar hızı saatte 60 kilometreye ulaşanlarına tropik fırtına, rüzgar hızı saatte 120 kilometreye ulaşanlara kasırga adı veriliyor.
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