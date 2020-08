ABD’de Isaias Kasırgası Doğu Kıyılarını Vuruyor

Amerika’nın doğu kıyısını etkisi altına alan ve özellikle Kuzey Carolina’da kasırga şiddetine ulaşan Isaias fırtınası belli oranda hafifleyerek yeniden tropik fırtınaya dönüştü ancak uzmanlar şiddetli rüzgar, sağanak yağış ve hortumların devam edebileceği uyarısında bulunuyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi’nin resmi internet sayfasında yer alan verilere göre, Pazartesi akşamı Kuzey Carolina’yı vuran kasırga Ocean Isle Sahili yakınlarında eyalete giriş yaptığında rüzgarın şiddeti saatte 140 kilometreye kadar yükseldi, birkaç saat sonra da saatte 100 kilometreye düştü.

Aşırı yağışların devam etmesinin beklendiği bölgede sel riski devam ederken, yağmur sularının 7 ila 15 santimetreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Salı günü boyunca ülkenin doğusundaki orta Atlantik bölgesinde kuzeydoğuya doğru hızlı bir şekilde ilerlemesi beklenen Isaias’in Salı gecesi itibariyle başkent Washington dahil Virginia, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania ve New England’ı da etkisi altına alacak.

“Fırtına birkaç gün boyunca devam edecek”