ABD’de Isaias Kasırgası Doğu Kıyılarını Vuruyor

Salı günü boyunca ülkenin doğusundaki orta Atlantik bölgesinde kuzeydoğuya doğru hızlı bir şekilde ilerlemesi beklenen Isaias’in Salı gecesi itibariyle başkent Washington dahil Virginia, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania ve New England’ı da etkisi altına alacak.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi’nin resmi internet sayfasında yer alan verilere göre, Pazartesi akşamı Kuzey Carolina’yı vuran kasırga Ocean Isle Sahili yakınlarında eyalete giriş yaptığında rüzgarın şiddeti saatte 140 kilometreye kadar yükseldi, birkaç saat sonra da saatte 100 kilometreye düştü.

Amerika’nın doğu kıyısını etkisi altına alan ve özellikle Kuzey Carolina’da kasırga şiddetine ulaşan Isaias fırtınası belli oranda hafifleyerek yeniden tropik fırtınaya dönüştü ancak uzmanlar şiddetli rüzgar, sağanak yağış ve hortumların devam edebileceği uyarısında bulunuyor.

Fırtınanın etkilediği bölgelerden hasar haberleri gelmeye başlarken, Ulusal Kasırga Merkezi’nden uzman Robbie Berg, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, “Fırtınanın şiddetinde büyük bir azalma olacağını tahmin etmiyoruz. Çok güçlü ve sert rüzgarların devam edeceğini ve orta Atlantik’in ve kuzeydoğu bölgesinin büyük bir bölümünün önümüzdeki birkaç gün boyunca etkileneceğini düşünüyoruz” dedi.

Virginia eyaletinin Suffolk kentinde bazı evler, rüzgarın şiddetiyle devrilen ağaçlar nedeniyle hasar gördü. Kent merkezindeki bir itfaiye binasının da camları kırıldı. Bölgede bazı noktalarda hortum oluştuğu ve bazı kişilerin evlerinden uzaklaşmak zorunda kaldığı bilgileri aktarılırken, yetkililer herhangi bir yaralanma haberinin gelmediğini belirtti.

Kuzey Carolina’da Wilmington kentinde birçok yerde elektrik kesintisi yaşandı.

Fırtınanın etkilediği sahil kasabalarındaki tüm restoran ve dükkanlar erken kapanırken, Ulusal Kasırga Merkezi deniz kıyısınan çok yakın bölgelerde yaşayanlara, fırtına dalgasının 1,5 metreye kadar ulaşacağını hatırlatarak, gerekli önlemleri almaları uyarısında bulundu.