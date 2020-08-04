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ABD’de Isaias Kasırgası Doğu Kıyılarını Vuruyor

04.08.2020 16:34 | Son Güncelleme

ABD'nin doğu kıyılarını vurmaya başlayan Isaias fırtınasının şiddeti kasırgadan tropik fırtınaya dönüştürse de şiddetli rüzgar, yağış ve hortumların decam etmesi bekleniyor

ABD’de Isaias Kasırgası Doğu Kıyılarını Vuruyor

Amerika’nın doğu kıyısını etkisi altına alan ve özellikle Kuzey Carolina’da kasırga şiddetine ulaşan Isaias fırtınası belli oranda hafifleyerek yeniden tropik fırtınaya dönüştü ancak uzmanlar şiddetli rüzgar, sağanak yağış ve hortumların devam edebileceği uyarısında bulunuyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi’nin resmi internet sayfasında yer alan verilere göre, Pazartesi akşamı Kuzey Carolina’yı vuran kasırga Ocean Isle Sahili yakınlarında eyalete giriş yaptığında rüzgarın şiddeti saatte 140 kilometreye kadar yükseldi, birkaç saat sonra da saatte 100 kilometreye düştü.

Aşırı yağışların devam etmesinin beklendiği bölgede sel riski devam ederken, yağmur sularının 7 ila 15 santimetreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Salı günü boyunca ülkenin doğusundaki orta Atlantik bölgesinde kuzeydoğuya doğru hızlı bir şekilde ilerlemesi beklenen Isaias’in Salı gecesi itibariyle başkent Washington dahil Virginia, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania ve New England’ı da etkisi altına alacak.

“Fırtına birkaç gün boyunca devam edecek”

Fırtınanın etkilediği bölgelerden hasar haberleri gelmeye başlarken, Ulusal Kasırga Merkezi’nden uzman Robbie Berg, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, “Fırtınanın şiddetinde büyük bir azalma olacağını tahmin etmiyoruz. Çok güçlü ve sert rüzgarların devam edeceğini ve orta Atlantik’in ve kuzeydoğu bölgesinin büyük bir bölümünün önümüzdeki birkaç gün boyunca etkileneceğini düşünüyoruz” dedi.

Virginia eyaletinin Suffolk kentinde bazı evler, rüzgarın şiddetiyle devrilen ağaçlar nedeniyle hasar gördü. Kent merkezindeki bir itfaiye binasının da camları kırıldı. Bölgede bazı noktalarda hortum oluştuğu ve bazı kişilerin evlerinden uzaklaşmak zorunda kaldığı bilgileri aktarılırken, yetkililer herhangi bir yaralanma haberinin gelmediğini belirtti.

Kuzey Carolina’da Wilmington kentinde birçok yerde elektrik kesintisi yaşandı.

Fırtınanın etkilediği sahil kasabalarındaki tüm restoran ve dükkanlar erken kapanırken, Ulusal Kasırga Merkezi deniz kıyısınan çok yakın bölgelerde yaşayanlara, fırtına dalgasının 1,5 metreye kadar ulaşacağını hatırlatarak, gerekli önlemleri almaları uyarısında bulundu.

Fırtınanın Çarşamba günü itibariyle, ABD’nin en kuzeydoğu eyaletlerinden Maine’e kadar ulaşması bekleniyor.

Isaias fırtınası Amerika kıyılarına vurmadan önce Karayipler ve Bahamalar’da iki kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Şiddetli fırtınanın bu bölgelerin ardından Amerika’nın güneydoğu eyaleti Florida’ya vurmasıyla beraber Başkan Donald Trump eyalette acil durum ilan etmişti. Trump daha sonra, gerekli federal yardımın devreye sokulabilmesi için Kuzey Carolina’yla ilgili erken adım atarak, fırtına henüz bölgeye ulaşmadan acil durum ilanını açıkladı.

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