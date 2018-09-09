WASHINGTON (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan New York Times (NYT) gazetesindeki isimsiz makaleyi kendi ekibinden kimsenin yazmadığından kesin olarak emin olduğunu belirtti.

Amerikan CBS kanalında yayınlanan "Face The Nation" adlı programa konuk olan Pence, NYT'deki isimsiz makaleyle ilgili soruları yanıtladı.

Pence, "Açık olayım: Başkan Yardımcısının ekibinden hiç kimsenin bu isimsiz makaleye karışmadığından yüzde yüz eminim. Kendi ekibimi tanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Trump görevden alınsın" tartışması hiç olmamış

Öte yandan Pence, NYT'deki isimsiz makalede Trump'ın görevden alınıp alınmamasının Beyaz Saray'da görüşüldüğü iddiasına da yanıt verdi.

Böyle bir tartışmanın hiç yapılmadığını ve kendisinin buna katılmadığını ifade eden Pence, "Hayır. Asla. Neden katılayım ki?" dedi.

- "Yalan makinesi testine girerim"

Pence ayrıca, eğer gerekirse konuyla ilgili "yalan makinesi" testine gönüllü olarak gireceğini ve bu konuda kendinden emin olduğunu da sözlerine ekledi.