ABD'de "İslamofobiye Karşı Mücadele Birimi" Girişimi

ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde, İslamofobi ile mücadele amaçlı bir birim kurulmasını öneren tasarı ABD Temsilciler Meclisi’nde onaylandı.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde dün yapılan oylamada tasarı 212’ye karşı 219 oyla kabul edildi.

Tasarıyı öneren Temsilciler Meclisi üyesi, İlhan Omar, göreve geldiğinden bu yana bazı Cumhuriyetçiler tarafından ‘Yahudi karşıtlığıyla’ suçlanıyor.

Kısa bir süre önce de Cumhuriyetçi Kongre üyesi Lauren Boebert’in Somali asıllı Müslüman İlhan Omar için “cihat mangasından” ifadelerini kullanması Demokrat kesimde tepkilere neden olmuştu. Komisyon görevlerinden uzaklaştırılması çağrıları yapılan Boebert, Omar’a karşı bu yaklaşımı nedeniyle bazı Cumhuriyetçiler’den de eleştiri almıştı.

Ancak 14 Aralık’ta gerçekleştirilen oylama oturumu, Cumhuriyetçi Temsilci Scott Perry’nin Omar’ı bir kez daha “Yahudi karşıtı ve terör örgütü bağlantılı” olmakla suçlamasının ardından yaklaşık 1 saat duraksadı.

Temsilciler Meclisi’nde tasarı oylaması öncesinde konuşma yapan Omar, “Dünya genelinde, Müslüman karşıtı şiddet ve ayrımcılığın ciddi bir şekilde artışta olduğu bir dönemdeyiz. İslamofobi küresel ölçekte yayılıyor ve bizler bu sorunun ele alınmasına yönelik küresel çalışmalara öncülük etmek zorundayız” dedi.

Omar’ın sunduğu yasa tasarısı, İslamofobi ile mücadele etmek için özel temsilci atanmasını ve Dışişleri Bakanlığı’nın yıllık insan hakları raporlarında devlet destekli Müslüman karşıtı şiddete yer verilmesini içeriyor.

Yasaya ret oyu veren Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyeleri, tasarının “partizan bir yaklaşımla ve aceleye getirilerek” gündeme taşındığını savunuyor.

Tasarının Senato’da onaylanıp onaylanmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

