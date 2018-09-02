ABD'de ISNA'nın yıllık buluşması

WASHINGTON (AA) - ABD'nin köklü Müslüman oluşumlarından Kuzey Amerika İslam Toplumunun (ISNA) düzenlediği yıllık buluşmasına yaklaşık 20 bin Müslüman katıldı.
Texas eyaletinin Houston kentinde 31 Ağustos'ta başlayan ve 3 Eylül'de sona ermesi planlanan yıllık toplantının 56. buluşmasında ABD'nin önde gelen kanaat önderleri ve Müslüman sivil toplum kuruluşlarınca konferanslar ve atölyeler düzenlendi.
- Müslümanlara karşı silahlı protesto
Çok sayıda Müslümanın katıldığı organizasyonun yapıldığı binanın önünde ise İslam karşıtı silahlı bir grup protesto gösterisi düzenledi.
ABD basınında yer almayan ancak organizasyona katılan kişilerin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülere göre, binanın önünde toplanan yüzleri maskeli olduğu görülen silahlı göstericiler, polisin güvenlik kordonu arkasında İslam karşıtı sloganlar attı.
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