HABER

ABD'de İspanyol kökenlilerin pasaportlarının iptalinde artış iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 18:51 | Son Güncelleme

ABD'nin, Meksika sınırında yaşayan İspanyol kökenli vatandaşlarının pasaportlarını, doğum belgelerinin sahte olduğu gerekçesiyle iptal ettiği öne sürüldü

ABD'nin, Meksika sınırında yaşayan İspanyol kökenli vatandaşlarının pasaportlarını, doğum belgelerinin sahte olduğu gerekçesiyle iptal ettiği ileri sürüldü.

ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesinin haberine göre, Trump yönetimi, Meksika sınırında yaşayan İspanyol kökenli kişilerin ABD'de doğduklarına dair belgelerinin sahte olabileceği gerekçesiyle pasaportlarını iptal etmeye başladı.

Dışişleri Bakanlığı, her ne kadar pasaport başvuruları prosedürlerinin değiştirilmediğini açıklasa da Washington Post'un mülakat yaptığı kişi ve hukukçular ise durumun tam tersi olduğunu belirtti.

ABD'de 1950'lerden 1990'lı yıllara kadar çok sayıda ebe ve doktorun, Teksas-Meksika sınır hattındaki birçok bebeğe Meksika'da doğmuş olmalarına rağmen ABD'de doğmuş gibi belge verdiğini tespit etmişti. George Bush ve Barack Obama yönetimleri döneminde Teksas'ın Rio Grande Valley bölgesinde ebelerin sağladığı doğum belgeleriyle ABD pasaportu verilmesi kaldırılmıştı.

2009'da bu uygulamaya son verilmiş, pasaportları reddedilenlerin sayısı azalmıştı.

Öte yandan, Donald Trump yönetiminde pasaport redlerinin önemli miktarda arttığı ve hayatları boyunca ABD'de yaşayan, çalışan, oy veren kişilerin ülkeye giriş çıkışta sorunlar yaşadığı belirtiliyor.

Houston'da savcı olarak çalışan Jennifer Correro, Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Pasaportu iptal edildiği için yargı yoluna giden kişilerin sayısında ciddi miktarda artış gözlüyoruz." ifadesini kullandı.

PARTNERKulaklarının ve burnunun yarısını kesti! Bakın neye benzemek için...Kulaklarının ve burnunun yarısını kesti! Bakın neye benzemek için...
Karasu'da suyun rengi değişti, denize girmek yasaklandıKarasu'da suyun rengi değişti, denize girmek yasaklandı
Hakkari Valisi Toprak, rütbe ve terfi törenine katıldıHakkari Valisi Toprak, rütbe ve terfi törenine katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD İspanyol kökenli Amerikalı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde açıkladı: Geriye dönüş mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde açıkladı: Geriye dönüş mümkün değil

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

ABD'den yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den yeni yaptırım tehdidi!

Zeynep Alkan; Ben sefaletin içinde yüzüyorum bir görseniz

Zeynep Alkan; Ben sefaletin içinde yüzüyorum bir görseniz

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Ataşehir’de polise taşlı saldırı

İstanbul Ataşehir’de polise taşlı saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ortak çalışmalar yürütüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ortak çalışmalar yürütüyoruz

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Kemal Öksüz açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Kemal Öksüz açıklaması

1 ay sonra düğünü vardı! Yeşim Öğretmen'in acı sonu

1 ay sonra düğünü vardı! Yeşim Öğretmen'in acı sonu

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

TSK duyurdu: Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK duyurdu: Kuzey Irak'a hava harekatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.