Tel Aviv'e gitmek isteyen öğrencisine referans mektubu yazmayı reddeden Amerikalı profesör, "Akademik boykot, İsrail'de eğitim almak isteyen öğrencilere referans mektubu vermeyi de kapsıyor." açıklamasını yaptı.

Cheney-Lippold, kendisine daha önce referans mektubu vermeyi kabul ettiği öğrencisine, "Üzgünüm, birkaç hafta önce yolladığın e-postaya hızlıca bakmıştım ve önemli bir detayı atladığımı fark ettim. Muhtemelen biliyorsundur, birçok üniversite bölümü Filistin'de yaşayan Filistin halkı için İsrail’e karşı akademik boykot uyguluyor." sözlerini içeren bir e-posta yolladı.

Michigan Üniversitesinin Amerikan Kültürü Bölümü Dijital Çalışmaları programında öğretim görevlisi olan Cheney-Lippold, Tel Aviv Üniversitesine gitmek isteyen bir öğrencisine "siyasi" gerekçelerle referans mektubu vermeyi reddetti.

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Michigan Üniversitesinde görev yapan Prof. John Cheney-Lippold, İsrail'i akademik olarak protesto ettiği için Tel Aviv Üniversitesine gitmek isteyen öğrencisine referans mektubu yazmayınca "Yahudi karşıtı" olmakla suçlandı.

Cheney-Lippold hakkındaki iddialara karşı, "Filistin’in yaptığı boykot çağrısını destekliyorum çünkü İsrail, Filistin haklarını ihlal ediyor ve bizim hükümetimiz de bu ihlalleri destekliyor. Eğer bir öğrencim ırk ayrımı üzerine politika yapan Güney Afrika’da okumak isteseydi yine aynı tepkiyi verirdim." değerlendirmesini yaptı.

"Yahudi karşıtlığı" iddialarına ilişkin olarak ABD basınına açıklamalar yapan Prof. Cheney-Lippold, kararından vazgeçmeyeceğini, İsrail'in Filistin halkına baskı yaptığını belirtti.

İsrail’i protesto ettiği için referans mektubu yazmak istemeyen öğretim görevlisine ilk tepki California merkezli “Genç Siyonist Hareketi” adlı bir öğrenci grubundan geldi. Cheney-Lippold’u "dini ayrımcılık" yapmakla suçlayan hareket, Facebook hesabından yayınladığı mesajda öğretim görevlisinin acilen "Yahudi karşıtlığı" suçundan sorgulanması gerektiğini savundu.

ABD kampüslerinde, İsrail üzerinde ekonomik ve siyasi baskı oluşturarak Filistin topraklarındaki işgale son verilmesi hedefiyle faaliyette bulunan "Boykot, Tecrit ve Yaptırım Hareketi" anlamına gelen BDS hareketi (Boycot, Divestment and Sanctions Movement), akademisyenler ve öğrenciler arasında en aktif gruplardan birisi olarak dikkati çekiyor.

ABD’de üniversite kampüslerinde özellikle Filistin-İsrail sorununda İsrail’i eleştiren akademisyen ve öğrenciler, özellikle İsrail lobisi tarafından hedef gösterildiği belirtiliyor.

Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2016'da "İfade Özgürlüğünde Filistin İstisnası" başlıklı bir bildiri yayınlanmış ve burada "ABD üniversitelerinin kampüslerinde İsrail haklarını savunanlara karşı yapılan baskı ve engellemeler insan hakları avukatları tarafından görmezlikten geliniyor." ifadelerine yer verilmişti.

2018 yılının mart ayında Arizona State Üniversitesinde konuşma yapmak için davet edilen Filistinli akademisyen Hatem Bazian’a "Kampüste olduğun süre içerisinde İsrail’i eleştiremezsin" yazılı bir sözleşme imzalatılmak istenmişti.

