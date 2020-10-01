ABD’de İşsizlik Başvuruları Göreceli Azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, geçen hafta işsizlik yardımı için 837 bin kişinin başvuru yaptığını açıkladı. Bakanlığın haftalık açıkladığı rapordaki son rakamlar, bir önceki haftaya göre durumda biraz iyileşmeye işaret etse de Corona virüsü salgınının Amerikan istihdam piyasası üzerindeki olumsuz etkilerinin de hala devam ettiğini gösteriyor.

ABD’de halen milyonlarca çalışan işini kaybetmiş durumda. Ülkedeki işsizlik oranı Eylül ayı ortası itibariyle yüzde 8,1 düzeyindeydi ve ekonomi uzmanları bu oranın daha aylarca yüksek düzeyde kalmayı sürdürebileceğini belirtiyor. Corona virüsü salgını yüzünden kaybedilen 22 milyon istihdamın sadece yarısı civarı tekrar kazanılabildi. Haftalık işsizlik yardımı başvuruları son haftalarda 900 binin altında sabitlenmiş görünüyor ancak rakamlarda hala ufak oynamalar olabiliyor. Geçen haftaki 837 bin işsizlik yardımı başvurusu, bir önceki haftanın 36 bin altında.

Haftalık işsizlik yardımı başvuruları Mart ayı sonunda 6,9 milyonla rekor kırmıştı. Şimdiki rakamlar bu düzeyin çok altında olsa da hala salgın öncesi düzeye inebilmiş değil, hatta bu yıldan önce en son 1960’larda görülen rekor seviyenin üzerinde.