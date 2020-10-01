ABD’de İşsizlik Başvuruları Göreceli Azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, geçen hafta işsizlik yardımı için 837 bin kişinin başvuru yaptığını açıkladı. Bakanlığın haftalık açıkladığı rapordaki son rakamlar, bir önceki haftaya göre durumda biraz iyileşmeye işaret etse de Corona virüsü salgınının Amerikan istihdam piyasası üzerindeki olumsuz etkilerinin de hala devam ettiğini gösteriyor.
ABD’de halen milyonlarca çalışan işini kaybetmiş durumda. Ülkedeki işsizlik oranı Eylül ayı ortası itibariyle yüzde 8,1 düzeyindeydi ve ekonomi uzmanları bu oranın daha aylarca yüksek düzeyde kalmayı sürdürebileceğini belirtiyor. Corona virüsü salgını yüzünden kaybedilen 22 milyon istihdamın sadece yarısı civarı tekrar kazanılabildi. Haftalık işsizlik yardımı başvuruları son haftalarda 900 binin altında sabitlenmiş görünüyor ancak rakamlarda hala ufak oynamalar olabiliyor. Geçen haftaki 837 bin işsizlik yardımı başvurusu, bir önceki haftanın 36 bin altında.
Haftalık işsizlik yardımı başvuruları Mart ayı sonunda 6,9 milyonla rekor kırmıştı. Şimdiki rakamlar bu düzeyin çok altında olsa da hala salgın öncesi düzeye inebilmiş değil, hatta bu yıldan önce en son 1960’larda görülen rekor seviyenin üzerinde.
Amerikalı işverenler, önceki aylarda salgın nedeniyle işyerlerini kapattıkları dönemde işten çıkardıkları milyonlarca çalışanı geri çağırıyor. Ancak salgından en kötü etkilenen işletmelerin bazılarının ya yeniden açılma sürecini yavaş götürmeleri ya da daimi olarak kapanmış olmaları nedeniyle buralarda çalışanlar işsiz ya da yeni iş arıyor.
İki havayolu şirketinden uyarı sinyali
İki havayolu şirketi Amerikan Havayolları ve United Havayolları, ABD hükümetinin daha fazla mali destek kararı almaması durumunda 32 bin çalışanın işten çıkartılacağını açıkladı.
Salgınla sırasında ABD’deki en yüksek işsizlik oranı yüzde 14,7’yle Nisan ayında görülmüştü.
Seçimlere 5 haftadan az bir süre kala Başkan Donald Trump’la Kongre’deki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, federal işsizlik yardımlarını uzatma ve yardımın miktarı üzerinde henüz anlaşma sağlayamadı.
Corona virüsü yardım paketi
Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi yeni bir Corona virüsü yardım paketi üzerinde bu hafta müzakereler yürütüyor ancak Kongre’nin seçimler için çalışmalarına ara vermesi öncesinde bir anlaşmaya varıp-varamayacakları net değil.
Temmuz ayı sonuna kadar federal hükümet işlerini kaybetmiş çalışanlara haftalık ekstra 600 dolar ödenek gönderiyordu. Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato Eylül ayında yıl sonuna kadar haftada 300 dolarlık ödenmesine teklifine destek aradı ancak Demokratlar bu girişimi rakamın çok yetersiz olduğu gerekçesiyle reddetti ve haftada 600 dolarlık ödemelere geri dönülmesi çağrısında ısrar etti.
Cumhuriyetçiler’in reddedilen paketi, aylar önce salgın zirve noktasındayken kabul edilen 3 trilyon dolara ilaveten 500 ila 700 milyar dolara mal olacaktı, Şimdi Pelosi 2,2 trilyon dolarlık yeni bir paket istiyor ancak Beyaz Saray teklifini en son 1,5 trilyon dolara kadar çıkardı.
Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, “İki rakamıyla başlayan” herhangi bir paketin Cumhuriyetçiler için “gerçek sorun” yaratacağını söyledi.
İşsizlik ödemelerinin ilk turunun Temmuz ayında sona ermesinden sonra Başkan Trump, birkaç hafta süreyle haftada 400 dolarlık ekstra ödeme öngören bir kararname imzaladı. Ancak eyaletleri tümü işsiz kalan çalışanlara düşürülmüş bu miktarı ödemedi ve şimdi bütçe de bitmek üzere.
ABD son aylarda yeni istihdam yaratıyor olsa da iyileşmenin hızı yavaşlamış görünüyor.