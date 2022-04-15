ABD’de İşsizlik Başvuruları Hala Rekor Seviyede Düşük

ABD’de geçtiğimiz hafta işsizlik yardımına başvuranların sayısı yükselirken, iş ilanlarının rekor düzeyde çok olması ve işten çıkarmaların azlığı ABD’deki işgücü piyasasının gücünü yeniden gösterdi.

Ülkede işsizlik rakamları tarihsel olarak düşük bir seviyede kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, işsizlik başvurularının geçen hafta 1968 yılından bu yana neredeyse en düşük seviyeye yaklaştıktan sonra, 18 binlik artışla 185 bine yükseldiğini bildirdi. Son dört haftadaki ortalama başvuru sayısı da 170 binden 172 bine yükseldi.

Oxford Economics'de ABD piyasalarını inceleyen ekonomist Nancy Vanden Houten, “Başvurular hala çok düşük seviyelerde ve bu tarihsel olarak sıkı işgücü piyasası koşullarına işaret ediyor” dedi.

Vanden Houten “İşçileri çekmek ve hatta ellerinde tutmak için çalışan işverenler işten çıkarmaları minimumda tutacağından, yeni başvuruların önümüzdeki haftalarda 200 bin altında kalmasını bekliyoruz” diye ekledi.

Corona virüsü pandemisinin ekonomiyi kısa ama yıkıcı bir durgunluğa sürüklemesinden iki yıl sonra, Amerikalı çalışanlar iş güvenliği açısından kendilerini her zamankinden daha iyi bir noktada hissediyorlar. İşten çıkarmaların bir göstergesi olan haftalık işsizlik yardımı başvuruları, sürekli 225 bin civarında olan pandemi öncesi seviyenin altında kaldı.

Geçtiğimiz yıl, işverenler rekor sayıda, 6,7 milyon yeni iş sahası açtılar. 2022 yılında da bu sayıya şimdiye kadar her ay ortalama 560 bin iş daha eklendi.

Pandemi durgunluğunun en yoğun yaşandığı 2020 yılının Nisan ayında yüzde 14,7'ye yükselen işsizlik oranı, şimdi sadece yüzde 3,6. Bu rakam, son 50 yılın en düşük noktasının biraz üzerinde. Her işsiz Amerikalıya 1,7 iş sahası düşüyor.

Dünyada hala pandeminin yıkıcı etkisi hissedilirken, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının küresel ekonomik sonuçları ve ABD’de son 40 yılın en yüksek tüketici enflasyonu görülmesine rağmen ülkedeki iş piyasasının direnci ve ekonominin genel gidişatı kayda değer olarak değerlendiriliyor.

2 Nisan haftası itibariyle 1 milyon 480 binden az Amerikalı düzenli işsizlik maaşı alıyordu.

