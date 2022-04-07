ABD’de İşsizlik Başvurularında 53 Yılın En Büyük Düşüşü

ABD’de geçen hafta işsizlik maaşına ilk kez başvuranların sayısında son 53 yılın en büyük düşüşü kaydedildi. ABD Çalışma Bakanlığı’nın bugün açıkladığı verilere göre 2 Nisan’la biten haftada başvurular 5 bin azalarak 166 bine geriledi.

Açıklanan verilere göre 26 Mart’la biten haftada toplam 1 milyon 523 bin kişininse işsizlik yardımı aldığı belirtildi. Bu rakam bir önceki haftadan 17 bin daha fazla ancak aynı zamanda 50 yılı aşkın bir süre içinde görülen en düşük sayı.

İlk kez işsizlik başvurusunda bulunanların sayısında yaşanan düşüşün sebeplerinden biri, hükümetin mevsimsel dalgalanmaların veriye yansımaması için kullandığı model olan mevsimsel faktörlerin gözden geçirilmesi.

Çalışma Bakanlığı pandemi sırasında, hem ilk kez hem de düzenli şekilde yapılan işsizlik başvurularına ilişkin verileri mevsimselliği hesaba katmadan ölçmek için ilave faktörleri devreye almıştı. Ekonomistler o dönem kullanılan modelin, pandemi krizinin yol açtığı ekonomik şok sebebiyle daha az güvenilir olduğunu savunmuştu.

Çalışma Bakanlığı dün yaptığı açıklama pandeminin işsizlik üzerindeki etkilerinin önemli ölçüde azaldığını belirterek, işsizlik başvuruları verilerinin normal zamanlarda çarpımsal olarak hesaplanması gerektiğini kaydetti.

Çalışma Bakanlığı geçen hafta ABD’de işverenlerin işe alımlara güçlü bir şekilde devam ettiğini ve Mart ayında 431 bin yeni istihdam ekleyerek işsizlik oranını yüzde 3,6’ya düşürdüğünü açıklamıştı.

Enflasyondaki artışa, tedarik zincirinde yaşana sorunlara ve pandeminin yol açtığı hasara rağmen, işverenler 11 ay üst üste en az 400 bin istihdam sağladı.

ABD’de yeni iş pozisyonları Şubat ayında rekora yakın düzeylerde seyretti. ABD Merkez Bankası (FED) yetkilileri bu eğilimi enflasyonda itici güç olarak görüyor. Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre, geçen ay 11,3 milyon iş imkanı açıldı. Ocak ayında da benzer rakamlar kaydedilmişti.

İşlerinden ayrılanlar rekor seviyede

ABD’de Ocak ayında işlerinden ayrılanların sayısı da tarihin en yüksek seviyesine yükseldi. İşlerinden ayrılanların sayısı Ocak ayında 4,3 milyondu, bu sayı Şubat ayında 4,4 milyona yükseldi. Kasım ayında 4,5 milyondan fazla kişinin işlerinden ayrıldığı belirtiliyor. Bu son 20 yılda görülen en yüksek rakam.

FED geçen ay, 1980’lerden bu yana görülen en yüksek enflasyonu kontrol altına almak amacıyla kısa vadeli faiz oranını arttırmış ve yıl içinde altı kez daha faiz arttıracağının sinyalini vermişti.

Çarşamba günü açıklanan Mart ayı ortası FED toplantısının tutanaklarında yetkililerin geleneksel çeyrek puan artış yerine yarım puan faiz oranı artışlarının uygun olacağı yönünde görül bildirdikleri ortaya çıktı.

Geçen hafta FED'in yakından takip ettiği çekirdek enflasyon verisi açıklanmış, bu oranın artan gıda ve benzin fiyatlarının etkisiyle bir yıl öncesine kıyasla Şubat ayında yüzde 6,4 arttığı belirtilmişti.

FED yetkilileri enflasyonun 2022 yılı boyunca yüzde 4,3 seviyesinde kalacağı öngörüsünde bulunuyor.

ABD’de benzin fiyatlarının galon başı 4 doların üzerine çıkmasına yol açan Rusya-Ukrayna savaşının işgücü piyasasını etkilediğine ilişkin bir işaret henüz yok. 1 Nisan’da açıklanan verilerde ABD’de tarım dışı istihdamın Mart ayında 431 bin arttığı belirtilmişti.

İş imkanlarının sayısı işsizlerin sayısından fazla ve bu durum da şirketlerin işe alımlarda yaşadığı zorluğu gösteriyor.

