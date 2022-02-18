ABD’de İşsizlik Başvurularında Beklenmedik Artış

Amerika’da işsizlik yardımı için başvuranların sayısında geçen hafta beklentilerin üzerinde bir artış görüldü.

Çalışma Bakanlığı’nın bugün yayınladığı haftalık raporuna göre, ülke genelinde eyalet düzeyinde işsizlik yardımı için başvuranların sayısında 23 bin artış yaşandı ve 12 Şubat itibarıyla haftalık toplam başvuru sayısı 248 bine çıktı.

Geçen yılın sonuna doğru bir süre düşüşe geçen işsizlik maaşı başvuruları, Omicron varyantıyla gelen yeni salgın dalgasının büyüdüğü dönemde, Ocak ayının ortasında, üç aylık düşüşün ardından yeniden ani bir şekilde yükselmişti.

Geçen yılın son aylarında yaşanan istifa dalgasıyla beraber Aralık ayında 10,9 milyon yeni iş açığı oluştu.

Uzmanlar, her ne kadar istihdam alanında inişli çıkışlı bir süreç yaşansa da, önümüzdeki aylarda işsizlik maaşı başvurularının pandemi öncesi seviyeye düşeceği görüşünde. Pandeminin başladığı 2020 yılında, Nisan ayında işsizlik maaşı başvuruları rekor düzeye ulaşarak 6 milyonu geçmişti.

Güncel verilere göre, bu yıl Ocak ayında ekonomiye eklenen yeni iş sayısı 467 bin. Diğer taraftan, işçi piyasası güçlenirken maaşlarda da artış kaydediyor. Bu, ülkede enflasyon oranını rekor düzeye çıkaran etkenler arasında.

