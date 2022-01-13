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ABD'de İşsizlik Başvurularında Sürpriz Artış

13.01.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen hafta, işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısı 23 bin artarak 230 bine çıktı. Ekonomistler, bu sayının 200 bin seviyesinde olacağı tahmininde bulunmuştu

ABD'de İşsizlik Başvurularında Sürpriz Artış

Covid-19 vakalarının hızla arttığı ABD'de Ocak ayının ilk haftasında işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısında beklenmedik bir artış kaydedildi. Ancak başvuruların, hızla daralan iş piyasası şartlarıyla uyumlu seviyede yükseldiği gözlendi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın Perşembe günü açıkladığı verilere göre 8 Ocak'ta sona eren haftada işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısı 23 bin artarak mevsimsel ayarlamalar yapıldığında 230 bine çıktı. Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomistler, bu sayının 200 bin seviyesinde olacağı tahmininde bulunmuştu.

İşsizlik yardımı başvurularının sayısının pandemi öncesi seviyenin altında seyretmesi, iş piyasası şartlarının güçlendiğine işaret ediyor. 2020 yılı Nisan ayı başında bu sayı haftada 6 milyon 149 binle rekor kırmıştı.

İşsizlik yardımı başvuruları, Omicron varyantı nedeniyle Corona enfeksiyonu vakalarının hızla artmasına rağmen düşük seyrediyor. Kasım ayı sonunda 10 milyon 600 bin eleman açığı olan ABD'de işverenler, çalışanlarını ellerinden kaçırmama çabası içinde.

ABD hükümeti, geçen Cuma günkü açıklamasında, Aralık ayında işsizlik oranının son 22 ayın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 3,9 oranında kaydedildiğini bildirmişti. Bu açıklama, iş piyasasının azami istihdama ulaştığı ya da buna yakın olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirilmişti.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) yılda sekiz kez yayınladığı ve mevcut ekonomik şartlara ilişkin özeti niteliğindeli Bej Kitap'a göre ABD'de işverenler "daha fazla çalışanı kendi işyerlerine çekebilmek ve ellerindeki mevcut elemanları koruyabilmek" için yarı zamanlı çalışma imkanları sunuyor ya da elemanlarda aradıkları şart ve yeterliliklerde bazı değişikliklere gidiyor. İş piyasasındaki daralma ve yükselen enflasyon, ekonomistleri, Mart ayında FED'in faiz arttırımına gideceği beklentisine yöneltiyor. ABD'de tüketici fiyatları Aralık ayında yıldan yıla yüzde 7 seviyesinde artarak 1982 yılı Haziran ayından bu yana en yüksek artışı kaydetti.

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