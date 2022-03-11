ABD’de İşsizlik Maaşı Başvuruları Arttı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın yayınladığı verilere göre, 5 Mart'ta sona eren haftada işsizlik başvuruları 11 bin artarak 227 bine yükseldi. Bir önceki haftanın sayısı 216 bindi. İlk kez işsizlik yardımına başvuranların sayısı genellikle işten çıkarmaların hızıyla doğru orantılı oluyor.

Haftalık dalgalanmayı işaret eden dört haftalık ortalama 500 artarak 230 bin 750'ye ulaştı. 26 Şubat'ta biten haftadaki hafif artışla toplamda 1 milyon 474 bin Amerikalı’nın işsizlik yardımı aldığı açıklandı. Bu veriler, dört haftalık ortalamanın, son 50 yılın en düşük seviyesinde olduğunu ortaya koyuyor.

İşsizlik yardımına başvuran Amerikalılar’ın sayısı geçen hafta nispeten artsa da işten çıkarmalar 2020'de Corona virüsünün neden olduğu ekonomik durgunluk öncesi seviyelere geriledi.

Geçen hafta hükümetin açıkladığı verilerde, Şubat ayı için 678 bin gibi güçlü bir istihdam açıklanmış ve bu, Temmuz ayından bu yana görülen en yüksek istihdam sayısı olmuştu.

İşsizlik oranı ise yüzde 4'ten yüzde 3,8'e gerileyerek, Ocak ayına kıyasla keskin bir düşüşle pandeminin başlamasından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Öte yandan, ABD'deki işletmeler Ocak ayında rekor düzeyde açık iş ilanı yayınlamış, bu eğilim, işçilerin maaşının yükselmesini sağlarken, enflasyonist baskıları arttırmıştı.

İşverenlerin Aralık ayında yayınladığı 11,4 milyon gibi rekor iş ilanı sayısı Ocak ayı sonunda 11,3 milyona gerilemişti.

İşten ayrılan kişi sayısı 4,4 milyondan 4,25 milyona düşse de Ocak ayı verileri hala pandemi öncesi seviyelerin yüzde 23 üzerinde. Milyonlarca kişi genellikle daha yüksek maaş için iş değiştiriyor.

Geçen hafta açıklanan ABD istatistiklerine göre, Şubat ayında ortalama saatlik ücret bir önceki yıla göre yüzde 5,1 arttı.

ABD'de tüketici güveni Şubat'ta düşüşünü sürdürdü

ABD'de Ocak'ta 111,1 olarak açıklanan Tüketici Güven Endeksi de, Şubat'ta aylık bazda 0,6 puan azalarak, 110,5 seviyesine geriledi.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve işgücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi de, Şubat'ta 0,6 puan artışla 145,1 seviyesine çıktı.

Tüketicilerin kısa vadeli gelir, iş ve işgücü piyasası durumuna ilişkin olasılıklara dayanan beklentilerde de düşüş yaşandı. Beklenti Endeksi aynı dönemde 1,3 azalarak 87,5 değerine geriledi.

