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ABD’de İşsizlik Maaşı Başvuruları Azaldı

31.12.2020 22:29 | Son Güncelleme:
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ABD’de İşsizlik Maaşı Başvuruları Azaldı

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları yapılan anketlerin ve uzman tahminlerinin aksine 26 Aralık’ta sona eren haftada beklenmedik bir şekilde azaldı. Çalışma Bakanlığı’nın Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, işsizlik başvuruları geçtiğimiz hafta 787 bine geriledi

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları yapılan anketlerin ve uzman tahminlerinin aksine 26 Aralık’ta sona eren haftada beklenmedik bir şekilde azaldı.

Çalışma Bakanlığı’nın Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, işsizlik başvuruları geçtiğimiz hafta 787 bine geriledi.

Wall Street Journal ve Dow Jones tarafından yapılan anketlere göre ekonomistler işsizlik başvurularının 828 bine yükselmesini bekliyordu.

2020 yılının son gününe denk gelen açıklamalar önceki haftaların raporlarının revize edilen rakamlarını da içeriyor.

Bir önceki hafta yani 19 Aralık’ta biten hafta revize edildi ve 30 bin kişinin eklenmesiyle işsizlik maaşı başvurularının 806 bin olduğu belirtildi. İlk kez işsizlik maaşı yapan kişilerin bir aylık ortalaması ise 836 bin 750’ye yükseltildi. Bu da Corona virüsü pandemisinin işgücü piyasasını hala baskı altında tuttuğunu gösteriyor.

Bakanlık raporunda pandemi başladığından beri ilk kez hükümetin sağladığı tüm işsizlik yardım programlarını kullanan kişi sayısında azalma olduğu da belirtildi. Verilen bilgilere göre toplam rakam 800 binlik düşüşle 19,6 milyona geriledi.

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