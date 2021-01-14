ABD’de İşsizlik Maaşı Başvuruları Yine Arttı

İşsizlik ödeneği için ilk kez başvuruda bulunan Amerikalılar’ın sayısı, 9 Ocak ile biten haftada 181 bin kişi artarak 965 bine yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından Perşembe günü açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerine göre, bu, Ağustos sonundan bu yana görülen en yüksek seviye. Oysa Reuters tarafından yapılan anketlerde ekonomistler, geçen hafta 795 bin başvuru olacağı öngörüsünde bulunmuştu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 787 binden 784 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya göre 18 bin 250 kişi artarak 834 bin 250'ye yükseldi. Süregelen işsizlik başvuruları da 2 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya göre 199 bin artışla 5 milyon 271 bin olarak kaydedildi.

Söz konusu artış, vaka ve can kaybı sayısının her geçen gün arttığı salgının, restoranlar ve diğer işletmelerin hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle işgücü piyasasını zayıflattığını doğruluyor.