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ABD’de İşsizlik Maaşı Başvuruları Yine Arttı

14.01.2021 20:21 | Son Güncelleme:
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ABD’de İşsizlik Maaşı Başvuruları Yine Arttı

İşsizlik ödeneği için ilk kez başvuruda bulunan Amerikalılar’ın sayısı 9 Ocak ile biten haftada 181 bin kişi artarak 965 bine çıktı

İşsizlik ödeneği için ilk kez başvuruda bulunan Amerikalılar’ın sayısı, 9 Ocak ile biten haftada 181 bin kişi artarak 965 bine yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından Perşembe günü açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerine göre, bu, Ağustos sonundan bu yana görülen en yüksek seviye. Oysa Reuters tarafından yapılan anketlerde ekonomistler, geçen hafta 795 bin başvuru olacağı öngörüsünde bulunmuştu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 787 binden 784 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya göre 18 bin 250 kişi artarak 834 bin 250'ye yükseldi. Süregelen işsizlik başvuruları da 2 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya göre 199 bin artışla 5 milyon 271 bin olarak kaydedildi.

Söz konusu artış, vaka ve can kaybı sayısının her geçen gün arttığı salgının, restoranlar ve diğer işletmelerin hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle işgücü piyasasını zayıflattığını doğruluyor.

Açıklanan son haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerine göre, beklentilerin üstünde yaşanan bu büyük artışın altında, işsizlik yardımlarının kısa zaman önce yenilenmesi yatıyor.

Uzmanlara göre, işgücü piyasasında yaşanan toparlanmanın durması, Başkanlık görevini devralmaya hazırlanan Biden yönetimi üzerinde daha büyük bir yardım paketi çıkarılmasına yönelik bir baskı oluşturabilir. Joe Biden, 20 Ocak Çarşamba günü Başkan Donald Trump'tan görevi devralacak. Perşembe günü de yaklaşık 2 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi teklif etmesi bekleniyor. Hükümet, Aralık ayı sonunda yaklaşık 900 milyar dolar tutarında ek yardım yapılmasını onaylamıştı.

İşgücü piyasasındaki toparlanmanın durduğunu hatta geriye gittiğine vurgu yapan uzmanlar, Amerikan ekonomisinin toparlanması için Washington'dan çıkacak ek desteğe ihtiyaç olduğu görüşünde.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Corona virüsü salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı. Uzmanlar, salgının işgücü piyasasına olumsuz etkilerinin birkaç yıl daha süreceğini düşünüyor.

ABD’de en büyük işsizlik oranı yüzde 14, 7 ile Nisan ayında kaydedilmişti.

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