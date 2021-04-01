ABD’de İşsizlik Maaşı Başvurularında Beklenmedik Artış

İşgücü piyasasının, Aralık ayındaki 306 bin iş kaybının ardından, aşılamaların hızının artması ve bu sayede daha fazla sayıda işyerinin faaliyetlerine yeniden başlamasıyla tekrar düzlüğe çıkmaya başladığı görülüyor. Beyaz Saray’ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi kapsamında da gereken kriterleri karşılayan kişilere 1400 dolar ilave yardım çekleri gönderiliyor ve hükümetin işsizlere yönelik sosyal güvenlik programlarının süresi de 6 Eylül’e kadar uzatılıyor. Bu gelişmeler tüketici harcamalarının da artmasını beraberinde getirdi.

Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı haftalık verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 27 Mart’ta biten haftada 719 bine çıktı. Bu rakam, bir önceki hafta 658 bine kadar inmişti. İşsizlik maaşı başvuruları, geçen yıl Mart ayı ortasından bu yana ilk kez 700 binin altına düşmüştü. Reuters’ın anket yaptığı ekonomi uzmanları, son haftada işsizlik maaşı başvurularının 680 bin düzeyinde olacağı tahmininde bulunmuştu.

ABD’de geçen hafta işsizlik maaşı başvuruları beklenmedik biçimde arttı. Buna karşın, aşı olanların sayısının giderek artması ve kapsamlı ekonomik teşvik paketinin geçmesinin etkisiyle ekonomide görülen hareketlenme ve işgücü piyasasındaki toparlanma da hız kazanıyor.

Küresel işe yerleştirme şirketi Challenger, Gray & Christmas’ın raporuna göre, ABD’deki işverenler tarafından bildirilen istihdam kayıpları Mart ayında yüzde 11 düşüşle 30 bin 603’e indi. Bu, 2018 yılının Temmuz ayından bu yana kaydedilen en düşük rakam.

Challenger, Gray & Christman’ın kıdemli başkan yardımcısı Andrew Challenger, “Pandemi ve sonrasındaki kapanmalardan dolayı işten çıkarmaların ilk dalgasından bu yana bir yıl geçti. İstihdam kayıplarının yavaşlamakta olduğu ve şirketlerin büyümeye dair tahminlerde bulunabildiği bir toparlanma aşamasına doğru giriyor görünüyoruz” diye konuştu.

ABD’de 2020 yılı Mart ayında işsizlik maaşı başvuruları 6 milyon 867’le rekora ulaşmıştı.

Bununla birlikte, işgücü piyasasının tam şekilde toparlanmasının daha çok vakit alacağı tahmin ediliyor. İşsizlik maaşı başvuruları hala 2007-2009 yıllardaki Büyük Resesyon sırasında kaydedilen 665 binlik seviyenin üstünde. Sağlıklı bir işgücü piyasasında işsizlik maaşı başvurularının genelde 200 bin ila 250 bin düzeyinde olması gerekiyor.

Başvurularının artmasının nedenlerinden biri de sahtecilik.

Federal hükümet Cuma günü de Mart ayı istihdam raporunu açıklayacak. Bu raporun da ülkede işgücü piyasasının durumu hakkında önemli veriler ortaya koyması bekleniyor.

