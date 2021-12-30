ABD’de İşsizlik Maaşı Başvurularında Düşüş

ABD Çalışma Bakanlığı’nın Perşembe günü açıkladığı verilere göre Noel tatiline girilen haftada yeni işsizlik yardımı başvurularında düşüş yaşandı. İşsizlik yardımı alanların sayısının pandemi döneminin en düşük seviyesine gerilediği belirtiliyor. Açıklanan veriler hızla yayılan Omicron varyantının istihdam üzerindeki etkisini henüz göstermiyor.

Eyaletlerin verdiği işsizlik yardımı başvurularının sayısı 25 Aralık’la sona eren haftada 198 bine düştü. Bu ay başında işsizlik başvuruları en son 1969’ta görülen seviyeye gerilemişti.

Bir önceki hafta bu rakam 206 bindi. Reuters’ın görüş aldığı ekonomistler son hafta için 208 bin kişinin işsizlik maaşı başvurusu yapacağını öngörmüştü.

İşsizlik maaşı alanların sayısı da 18 Aralık’la biten haftada 1 milyon 716 bine düştü. Bu rakam 7 Mart 2020 haftasından bu yana görülen en düşük seviye.

İşsizlik yardımına başvuranların sayısı geçen yıl Nisan ayı başında 6 milyonu aşmıştı.

ABD’de işsizlik yardımı başvuruları genellikle soğuk kış aylarında artış gösteriyor; ancak çalışan eksikliği bu mevsimsel eğilimi bozmuş durumda. Bu durum da son haftalarda mevsimsel olarak hesaplanmış başvuru sayısının daha düşük çıkmasına yol açıyor.

ABD’de ekonomi üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 2,3 oranında büyüdü, tüketici harcamaları ise yüzde 2 oranında hızla yükseldi. Yılın dördüncü çeyreği için büyüme tahminleri de yüzde 7,2’ye yaklaşıyor.

Reuters’ın ekonomistlerle yaptığı ankete göre, 2021 yılının tamamında ekonominin yüzde 5,6 oranında büyümesi bekleniyor. Bu rakam 1984’ten bu yana görülen en hızlı büyüme. Ekonomi 2020 yılında yüzde 3,4 oranında daralmıştı. ABD’de Aralık ayı istihdam verilerinin de 7 Ocak’ta açıklanması bekleniyor.

Omicron varyantının hızlı bir şekilde yayıldığı bir dönemde bu ivmenin ne kadar sürdürülebilir olduğu konusunda ise soru işaretleri var.

Buna ek olarak Biden yönetiminin 1,75 trilyon dolarlık yatırım planı da Senato’da tıkanmış durumda.

Bu belirsizlikleri dikkate alan bazı ekonomistler önümüzdeki yıl için büyüme tahminlerini aşağı çekmeye başladı.

