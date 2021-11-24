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ABD’de İşsizlik Maaşı Başvurularında Rekor Düşüş

24.11.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma Bakanlığı verilerine göre, işsizlik maaşına başvuranların sayısı 71 bin azalarak 199 bine geriledi. Bu, 1969 yılının Kasım ayı ortalarından bu yana görülen en düşük rakam

ABD’de işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçtiğimiz hafta son elli yılın en düşük seviyesine geriledi. Yeni veriler ABD’de istihdam piyasasının pandemiden kaynaklanan resesyondan hızla toparlandığının bir işareti olarak yorumlandı.

Çalışma Bakanlığı’nın Şükran Günü tatili haftası olması sebebiyle daha erken açıkladığı verilere göre, işsizlik maaşına başvuranların sayısı 71 bin azalarak 199 bine geriledi. Bu, 1969 yılının Kasım ayı ortalarından bu yana görülen en düşük rakam. Ancak Şükran Günü tatili haftasında mevsimsel düzenlemelerin beklenenden daha büyük bir düşüşe katkıda bulunduğu belirtiliyor.

ABD’de Ocak ayı başlarında 900 bine yükselen işsizlik maaşı başvuruları aşamalı bir şekilde düşerek pandemi öncesindeki dönemin seviyesinin de altına düştü. İşsizlik maaşına başvuranların sayısına ilişkin veriler işten çıkarmalar konusunda da ipucu veren bir veri olarak değerlendiriliyor.

13 Kasım’la biten haftada toplam 2 milyon kişi geleneksel işsizlik maaşını aldı ve bu sayı bir önceki haftaya kıyasla daha düşük.

6 Eylül’e kadar, federal hükümet eyaletlerin verdiği işsizlik maaşına haftada 300 dolar daha işsizlik maaşını eklemişti. Federal programlar dahil olmak üzere 2020 yılı Haziran ayında herhangi bir şekilde işsizlik yardımı alanların sayısı 33 milyonu aşmıştı.

ABD’de istihdam piyasası, pandemi sebebiyle işyerlerinin kapandığı, çalışma saatlerinin azaldığı ve çok sayıda kişinin de sağlık önlemi çerçevesinde evde kaldığı 2020 yılı bahar aylarından bu yana önemli ölçüde toparlanma sergiledi.

Hükümetin verdiği yardım çekleri, son derece düşük faiz oranları ve aşılanmanın başlaması tüketicilere güven vererek harcamaların yeniden başlamasına ön ayak olmuştu.

Çalışanlar iş konusunda daha seçici

Talepte beklenmedik düzeyde artışı karşılamaya çalışan işverenler 2020 Nisan ayından bu yana 18 milyon kişiyi işe aldı ve bu ay 575 bin kişiye daha istihdam sağlanması öngörülüyor.

Ancak yine de 2020 yılı Şubat ayına kıyasla ABD’de istihdam sayısı 4 milyon kişi daha az.

Şirketler boş pozisyonları doldurmak üzere çalışan bulmakta zorlandıklarını belirtiyor. Uzun yıllardır ilk kez pazarlık gücü yükselen çalışanlar iş konusunda daha seçici.

ABD’de Eylül ayında 4 milyon 400 bin kişi işten ayrılmış ve bu rekor rakam işlerinden ayrılanların daha iyi bir iş bulabileceklerinden emin olduklarının bir göstergesi olarak yorumlanmıştı.

Büyüme verileri

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre de, ABD’de yılın üçüncü çeyreğinde büyümede keskin yavaşlama gözlemlendi.

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın yıllık yüzde 2,1 oranında arttığı; ancak bu oranın bir yılı aşkın süre içinde görülen en yavaş büyüme hızı olduğu belirtiliyor.

Ekonomistlerin hafif yukarı yönlü revize edilen veriye ilişkin beklentisi üçüncü çeyrekte büyümenin yüzde 2,2 oranına yükseltilmesi yönündeydi.

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,7 oranında büyümüştü.

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