ABD'de İşsizlik Mart Ayında Yüzde 6'ya İndi

Pandeminin ekonomiyi ciddi oranda vurduğu Amerika’da Mart ayında işverenlerin beklenenin üstünde yeni işe alım gerçekleştirdiği kaydedildi. Bu, aşılama programındaki hızlanma ve yönetimin sunduğu yardımların olumlu bir sonucu olarak yorumlanıyor.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın bugün yayınlanan raporunda, tarım dışı iş alanlarında geçen ay 916 bin kişinin istihdam edildiği belirtiliyor. İstihdam artışındaki bu gelişme, geçen yıl Ağustos ayından bu yana bir ay içinde gerçekleşen en fazla işe alınma olarak kayıtlara geçti.

Raporda ayrıca, Şubat ayı için daha önce belirlenen 379 bin işe alım sayısı güncel verilere göre güncellenerek 468 bin olarak düzeltildi.

Reuters haber ajansının daha önce ekonomistlerle yaptığı bir anket sonucunda, Mart ayı yeni istihdam sayısı 647 bin olarak tahmin edilmişti. Ancak Çalışma Bakanlığı’nın Mart ayı için belirlediği 916 bin yeni işe alım bu tahminlerin çok ötesine geçti.

Diğer taraftan, Şubat ayında yüzde 6,2 olan işsizlik oranında da Mart ayında ilerleme gözlemlendi. Son verilere göre, ülkede işsizlik oranı şu an yüzde 6. Ancak resmi kayıtlarda, birçok Amerikalı’nın şu an çalışmıyor olmasına karşın kendilerini ‘çalışıyor’ olarak nitelendirmesi nedeniyle işsizlik rakamlarının aslında daha yüksek olduğu belirtiliyor.