ABD'de İşsizlik Mart Ayında Yüzde 6'ya İndi

Pandeminin ekonomiyi ciddi oranda vurduğu Amerika’da Mart ayında işverenlerin beklenenin üstünde yeni işe alım gerçekleştirdiği kaydedildi. Bu, aşılama programındaki hızlanma ve yönetimin sunduğu yardımların olumlu bir sonucu olarak yorumlanıyor.
ABD Çalışma Bakanlığı’nın bugün yayınlanan raporunda, tarım dışı iş alanlarında geçen ay 916 bin kişinin istihdam edildiği belirtiliyor. İstihdam artışındaki bu gelişme, geçen yıl Ağustos ayından bu yana bir ay içinde gerçekleşen en fazla işe alınma olarak kayıtlara geçti.
Raporda ayrıca, Şubat ayı için daha önce belirlenen 379 bin işe alım sayısı güncel verilere göre güncellenerek 468 bin olarak düzeltildi.
Reuters haber ajansının daha önce ekonomistlerle yaptığı bir anket sonucunda, Mart ayı yeni istihdam sayısı 647 bin olarak tahmin edilmişti. Ancak Çalışma Bakanlığı’nın Mart ayı için belirlediği 916 bin yeni işe alım bu tahminlerin çok ötesine geçti.
Diğer taraftan, Şubat ayında yüzde 6,2 olan işsizlik oranında da Mart ayında ilerleme gözlemlendi. Son verilere göre, ülkede işsizlik oranı şu an yüzde 6. Ancak resmi kayıtlarda, birçok Amerikalı’nın şu an çalışmıyor olmasına karşın kendilerini ‘çalışıyor’ olarak nitelendirmesi nedeniyle işsizlik rakamlarının aslında daha yüksek olduğu belirtiliyor.
Her ne kadar istihdam alanında ilerleme gözlemlense de, Mart ayında 1 milyon 700 bin kişi daha işini kaybetti ve Nisan ayında bu rakamın daha da artması bekleniyor. Ekonomistler, ülkede pandemi nedeniyle şu ana kadar kaybedilen 22 milyondan fazla istihdamın yeniden iyileştirilmesinin en az iki yıl süreceği görüşünde.
Ekonomik iyileşmeyi hızlandırmak ve Amerikalılar’a bu süreçte destek olmak amacıyla Biden yönetimi 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketini Kongre’nin onayının ardından geçen ay yürürlüğe soktu. Bu paket kapsamında Amerikalılar bir önceki nakit yardımlarına ek olarak 1,400 dolar daha yardım aldı. Paket, işletmelere sunulan yardımları da kapsıyor.
Öte yandan, pandemiyle mücadeleyi genişletme ve ekonominin yeniden canlanmasına yardımcı olma amacıyla hızlandırılan aşılama programıyla ilgili olarak da, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülke genelinde şu ana kadar dağıtılan 189 milyon 500 bin doz aşının 147,6 dozunun kullanıldığını açıkladı.
Ekonomistler bu yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde aylık ortalama istihdam artışının 700 bin olması beklentisinde. Diğer taraftan, hükümetin mali yardımının yanı sıra pandemi sürecinde Amerikalılar’ın tasarruf ettiği yaklaşık 19 trilyon dolar da devreye sokulduğunda ekonominin güçlü bir şekilde hareketleneceği tahmin ediliyor.
Geçen yılın son çeyreğinde ekonomik büyüme yüzde 4,3 olarak kaydedilirken, bu yıl ortalama büyümenin yüzde 7’ye ulaşması bekleniyor. Bu, gerçekleşmesi halinde, 1984 yılından bu yana ülkede kaydedilen en yüksek yıllık ekonomik büyüme oranı olacak.
2020 yılında Amerikan ekonomisi son 74 yılın en büyük darbesiyle karşı karşıya kalarak yüzde 3,5 oranında küçüldü.