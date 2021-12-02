ABD'de İşsizlik Oranı Düşüyor

ABD'de işsizlik sigortası başvurusu yapanların sayısı, geçen hafta beklenenden daha az yükseldi. Kasım ayı verilerine göre işten çıkarmalar son 28 buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın haftalık işsizlik yardımı başvurusu raporunun, ülke ekonomisinin sağlıklı olup olmadığına ilişkin en güncel verileri sağladığı kabul ediliyor. Rapor, yaklaşık iki yıl önce Covid-19 pandemisinin başlamasından bu yana ilk kez işsizlik yardımı alanların sayısının 2 milyonun altına düştüğüne işaret ediyor.

ABD istihdam piyasasına ilişkin olumlu haberler, güçlü tüketici harcamaları ve imalat verilerini izledi. Tüm bu veriler, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte duraksamasından sonra yeniden ivme kazandığını gösteriyor. Ancak yeni ortaya çıkan Omicron varyantı, olumlu ekonomik iyileşme tablosunu tehdit eden bir unsur.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, bu hafta Kongre'de katıldığı oturumda, ekonominin güçlendiğine işaret ederek, FED'in 14-15 Aralık'taki toplantısında tahvil alım programını sonlandırma adımlarını hızlandırmayı ele alacağını söyledi.

Mali piyasalar üzerine araştırmalar yapan FDWBONDS şirketinden baş ekonomist Christopher Rupkey, "Şirketler, ekonomik gerileme sırasındaki gibi işten eleman çıkarmıyor. Powell, FED'in tahvil alım programını sonlandırma sürecini hızlandıracaklarının işaretini vermekte haklıydı çünkü işsizlik oranının azalması, ücret artışı taleplerinin enflasyon ateşini körükleyeceği anlamına gelir" dedi.

Eyalet işsizlik yardımı başvuruları, 27 Kasım'da biten hafta 28 bin artarak mevsimlik düzenleme sonrasında 222 bin olarak kayda geçti. Başvurular, bir önceki hafta 194 bine gerilemiş ve bu rakam, 1969 yılından bu yana kaydedilen en düşük rakam olmuştu.

İşsizlik yardımı başvuruları, yılın bu aylarında genellikle istikrarsız seyrediyor.

Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomistler, son hafta için 240 bin başvuru olacağını tahmin etmişti. Başvurular, 2020 yılı Nisan ayının başında rekor kırarak 6 milyon 149 bine yükselmişti.

Mevsimsel düzenlemeye tabi tutulmamış başvurular, geçen hafta 41 bin 622 düşerek 211 bin 896'ya geriledi. En az başvuru California, Teksas ve Virginia eyaletlerinde yapılırken Kuzey Carolina ve Wisconsin'de en yüksek sayıda başvuru kayda geçti.

Wall Street'te hisseler yüksek değerden işlem görürken ABD Doları, bazı yabancı para birimleri karşısında değer kaybetti. ABD Hazine tahvili fiyatları da düştü.

Reuters'ın ekonomistler arasında yaptığı bir ankete göre tarım dışı istihdam, Ekim ayında 531 bin arttıktan sonra Kasım'da 550 bine çıktı. Ekim ayında yüzde 4,6 olan işsizlik oranının yüzde 4,5 olarak kaydedilmesi bekleniyor.

İnsan kaynakları yönetimi hizmeti veren ADP şirketinin raporuna göre geçen ay özel sektörleri maaş bordrosu sayısı 534 bin arttı. Arz Yönetimi Enstitüsü de imalatın son yedi ayın en yüksek seviyesine çıktığını bildirdi.

Ancak eleman sıkıntısı, istihdamda hızlı büyümeyi engelliyor. ABD'de Eylül ayı sonunda 10 milyon 400 bin açık pozisyon bulunuyordu. Federal hükümetin sağladığı ekonomik yardımların süresinin dolmasına, okulların yüz yüze eğitime açılmasına ve şirketlerin maaşları yükseltmesine rağmen ABD'de işgücü, pandemi öncesine kıyasla 3 milyon daha az elemana sahip.

Perşembe günkü işsizlik yardımı başvurusu raporu, 20 Kasım'da sona eren hafta, işsizlik yardımı alanların sayısının 107 bin azalarak 1 milyon 956 bine gerilediğini gösteriyor.

2020 yılı Mart ayından bu yana işsizlik yardımı başvurularında kaydedilen en düşük seviyenin aynı zamanda vatandaşların aldıkları yardımların tükenmesi ve iş bulmalarının birleşimini yansıttığı kaydediliyor. Kasım ayı ortasından itibaren tüm programlar kapsamında toplam 2 milyon 310 bin kişinin işsizlik yardımı çeki aldıkları bildiriliyor.

Emek arzınınsa daha düşük olmaya devam etmesi söz konusu. Ticaret Odası'nın yaptığı bir anket, pandemi sırasında işini kaybeden ve işsizliği süren Amerikalılar arasında birçoğunun yeniden çalışmak için acele etmediğini ortaya koyuyor.

Ticaret Odası Başkanı Suzanne Clark, "Ülkemizin karşı karşıya olduğu işgücü sorunlarının pandemi kaynaklı olmanın ötesine geçtiği giderek daha çok belirginleşiyor. İnsanların işgücüne geri döneceklerini varsayamayız" şeklinde konuştu.

