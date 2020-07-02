ABD'de İşsizlik Oranı Haziran'da Yüzde 11,1'e Geriledi

Bu, ABD hükümetinin aylık istihdam kaydı tutmaya başladığı 1939 yılından bu yana elde edilen en yüksek artış oldu. Bu sayı, yine tarım dışı sektörler için Mayıs ayında 2 milyon 699 bin olarak kaydedilmişti.

Amerika'da Corona salgınının kontrol altına alınması için getirilen kısıtlamaların kısmen kaldırılmasıyla birlikte başta bar ve restoranlar olmak üzere bazı işyerlerinin yeniden faaliyete geçmesi, işsizlik oranının Haziran ayında düşmesiyle sonuçlandı. Son açıklanan verilere göre Amerikan ekonomisi, Haziran ayında rekor hızla istihdam yarattı. Bu durum, Amerika'da özellikle güney ve güneybatıdaki eyaletlerde son günlerde Corona enfeksiyonu vakalarında artış kaydedilmesi ekonomik iyileşme için atılan adımları tehdit etse de pandeminin yol açtığı ekonomik resesyonun geride kalmış olabileceğinin habercisi olarak değerlendiriliyor.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın aylık istihdam raporuna göre tarım dışı sektörlerde Haziran ayında 4 milyon 800 bin kişiye istihdam sağlandı. Bu, ABD hükümetinin aylık istihdam kaydı tutmaya başladığı 1939 yılından bu yana elde edilen en yüksek artış oldu. Bu sayı, yine tarım dışı sektörler için Mayıs ayında 2 milyon 699 bin olarak kaydedilmişti.