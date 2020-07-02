ABD'de İşsizlik Oranı Haziran'da Yüzde 11,1'e Geriledi

Bu, ABD hükümetinin aylık istihdam kaydı tutmaya başladığı 1939 yılından bu yana elde edilen en yüksek artış oldu. Bu sayı, yine tarım dışı sektörler için Mayıs ayında 2 milyon 699 bin olarak kaydedilmişti.
Amerika'da Corona salgınının kontrol altına alınması için getirilen kısıtlamaların kısmen kaldırılmasıyla birlikte başta bar ve restoranlar olmak üzere bazı işyerlerinin yeniden faaliyete geçmesi, işsizlik oranının Haziran ayında düşmesiyle sonuçlandı. Son açıklanan verilere göre Amerikan ekonomisi, Haziran ayında rekor hızla istihdam yarattı. Bu durum, Amerika'da özellikle güney ve güneybatıdaki eyaletlerde son günlerde Corona enfeksiyonu vakalarında artış kaydedilmesi ekonomik iyileşme için atılan adımları tehdit etse de pandeminin yol açtığı ekonomik resesyonun geride kalmış olabileceğinin habercisi olarak değerlendiriliyor.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın aylık istihdam raporuna göre tarım dışı sektörlerde Haziran ayında 4 milyon 800 bin kişiye istihdam sağlandı. Bu, ABD hükümetinin aylık istihdam kaydı tutmaya başladığı 1939 yılından bu yana elde edilen en yüksek artış oldu. Bu sayı, yine tarım dışı sektörler için Mayıs ayında 2 milyon 699 bin olarak kaydedilmişti.
Reuters'ın anketine katılan iktisatçılar, Haziran ayındaki istihdam artışını 3 milyon olarak tahmin etmişti.
ABD'de Haziran ayında görülen istihdam artışı verileri, tüketici harcamalarının hızla yükseldiğine ilişkin verilere eklenmiş oldu. Ancak Mart ayı ortasından bu yana kapalı olan işyerlerinin yeniden açılması, başta ABD'nin en kalabalık eyaleti olan California olmak üzere Florida ve Teksas'ta Corona enfeksiyonu vakalarının hızla artmasına yol açtı.
Bazı eyaletlerin Haziran ayı sonundan itibaren ekonomiyi yeniden faaliyete geçirme adımlarını geri çevirmesi ya da çalışanları evlerine göndermesine yönelik kararları, işsizlik oranına ve istihdam verilerine yansımadı. Bunun nedeni, hükümetin istihdam raporu kapsamında yaptığı incelemeyi ayın ortasında tamamlamış olması.
Öte yandan ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, ekonominin ''yeni ve önemli bir aşamaya geçtiğini ve bunu, beklenenden erken gerçekleştirdiğini'' söyledi. Ancak FED Başkanı Powell, ekonomik görünümün ''olağanüstü belirsiz'' olduğunu ve durumun ''virüsü kontrol altına almada gösterilecek başarıya'' bağlı olduğunu kaydetti.
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre Mayıs ayında yüzde 13,3 olarak kaydedilen işsizlik oranı, Haziran ayında yüzde 11,1'e geriledi. Restoran, bar, spor salonu, dişçi muayenehanesi gibi öncelikli ve zaruri olmayan işyerlerinin kapanmasıyla birlikte işsiz kalanların ekonomik faaliyetlere geri dönülmesiyle birlikte yeniden işe başlaması, bu düşüşte büyük rol oynadı.
İktisatçılar, istihdam rakamlarındaki hızlı yükselişi, ABD hükümetinin uyguladığı Maaş Koruma Programı'na bağlıyor. Program, işyerlerine, çalışanlara maaş olarak kullanılmaları durumunda kısmen geri ödemeden muaf tutulan krediler sağlıyor. Ancak bu fonlar azalıyor.
Öte yandan Şubat ayı itibarıyla zaten ekonomik gerileme sürecine girildiği bir ortamda Corona salgınını kontrol altına almak için getirilen önlemlerden ilk aşamada etkilenmeyen bazı firmalar dahil çok sayıda şirket, tüketici talebinin düşük olması nedeniyle mali zorluk çekiyor.
İktisatçılar ve uzmanlar, Maaş Koruma Programı fonlarının tükenmeye başlaması ve tüketici talebinin düşük olmasının yeni dalga işten çıkarmaları tetiklediğini, bunun da yeni yapılan işsizlik yardımı başvurularının sayısının olağanüstü düzeyde yüksek seyretmesine yol açtığını kaydediyor.
Bugün açıklanan bir başka Çalışma Bakanlığı raporuysa eyaletlerdeki işsizlik yardımı başvurularının mevsimsel ayarlamayla birlikte 27 Haziran'da sona eren haftada 1 milyon 427 bin olarak kayda geçtiğini bildiriyor. Bir önceki hafta bu sayı 1 milyon 482 bindi.