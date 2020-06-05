ABD'de İşsizlik Oranı Mayıs Ayında Sürpriz Biçimde Düştü

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Amerika'da Mayıs ayında işsizlik oranı yüzde 13,3'e geriledi. Nisan ayında yüzde 14,7 olarak kayıtlara geçen işsizlik oranının beklentilerin aksine Mayıs ayında düşmesi, Corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan ekonomik gerileme sürecinde beklenmeyen, olumlu bir gelişme olarak algılandı. Yeni işsizlik verileri, tüketici güveninin, imalatın ve hizmet sektörlerinin dengelenmeye başladığına işaret eden anketleri izliyor.
İktisatçıların uzun zamandır işsizlik oranının yüzde 20'yi bulabileceği uyarıları yaptığı Mayıs ayına ilişkin istihdam rakamına göre 2 buçuk milyon kişi işe başladı. Tarım dışı istihdam, Nisan ayında 20 milyon 687 binlik rekor düşüşün ardından Mayıs’ta 2 milyon 509 bin arttı.
İstihdamın Mayıs ayında artması, eyaletlerin ekonomilerini yeniden faaliyete geçirmesiyle birlikte şirketlerin elemanlarını hızla işe başlattığına, binlerce mağaza, restoran, spor salonu ve diğer iş yerlerinin beklenenden çok daha hızlı şekilde açılıp işe eleman aldığına işaret ediyor. Ancak işsizlik oranı, bu olumlu gelişmeye rağmen Büyük Buhran zamanında kayda geçen oranla hemen hemen aynı düzeyde seyretmeye devam ediyor.
ABD'de pandemi yüzünden iş piyasasında yaşanan erimenin artık sona ermeye başladığına dair başka kanıtlar da mevcut. İşsizlik yardımı başvurularının sayısının dokuz haftadır art arda azalması ve işsizlik yardımı alanların toplam sayısının yatay seviyeye erişmesi, bu kanıtlar arasında yer alıyor. Amerika'da işsizlik yardımı başvurularının haftalık sayısı, Mart ayı ortasından bu yana ilk kez geçen hafta 2 milyonun altına düştü.
ABD Çalışma Bakanlığı'na göre 30 Mayıs'ta sona eren hafta işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısı 249 bin azalarak mevsimsel olarak ayarlanmış rakam olan 1 milyon 877 bine geriledi.
Öte yandan işten çıkarmalar, azınlıklara ve düşük eğitimli çalışanlara orantısız şekilde zarar veren ekonomik eşitsizliği daha da derinleştirdi. Mayıs ayındaki işsizlik oranı beyaz Amerikalılar arasında yüzde 12,4 olarak kayda geçerken bu oran siyahlar için yüzde 16,8, Latin kökenliler içinse yüzde 17,6.
İşsizlik oranı aylarca çift hanelerde kalabilir
Ancak istihdamda Mayıs ayında yaşanan sürpriz kazanımlara rağmen Mart ve Nisan aylarında işini kaybedenlerin yeniden iş bulması, aylar sürebilir. Bazı iktisatçılara göre ABD'de işsizlik oranı, Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine ve 2021 yılına kadar çift haneli rakamlarda kalmaya devam edebilir.
İşe alımların somut bir ivmede devam edebilmesi içinse şirketlerin ve işyerlerinin, tüketici ve müşterilerin salgın öncesi tüketim alışkanlıklarına geri döndüğünü görmesi gerekiyor. Çoğu Amerikalı Corona virüsü kapma korkusu yaşamadan seyahat etmeye, dışarıda yemek yemeye, alışveriş yapmaya ve diğer tüketim alışkanlıklarına geri dönmeye başlayana kadar ekonominin topallamaya devam etmesi bekleniyor.