ABD'de İşsizlik Oranı Mayıs Ayında Sürpriz Biçimde Düştü

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Amerika'da Mayıs ayında işsizlik oranı yüzde 13,3'e geriledi. Nisan ayında yüzde 14,7 olarak kayıtlara geçen işsizlik oranının beklentilerin aksine Mayıs ayında düşmesi, Corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan ekonomik gerileme sürecinde beklenmeyen, olumlu bir gelişme olarak algılandı. Yeni işsizlik verileri, tüketici güveninin, imalatın ve hizmet sektörlerinin dengelenmeye başladığına işaret eden anketleri izliyor.

İktisatçıların uzun zamandır işsizlik oranının yüzde 20'yi bulabileceği uyarıları yaptığı Mayıs ayına ilişkin istihdam rakamına göre 2 buçuk milyon kişi işe başladı. Tarım dışı istihdam, Nisan ayında 20 milyon 687 binlik rekor düşüşün ardından Mayıs’ta 2 milyon 509 bin arttı.

İstihdamın Mayıs ayında artması, eyaletlerin ekonomilerini yeniden faaliyete geçirmesiyle birlikte şirketlerin elemanlarını hızla işe başlattığına, binlerce mağaza, restoran, spor salonu ve diğer iş yerlerinin beklenenden çok daha hızlı şekilde açılıp işe eleman aldığına işaret ediyor. Ancak işsizlik oranı, bu olumlu gelişmeye rağmen Büyük Buhran zamanında kayda geçen oranla hemen hemen aynı düzeyde seyretmeye devam ediyor.