“ABD’de İşsizlik Oranı Muhtemelen Daha Kötü Olacak”

Amerika’da Maliye Bakanı Steven Mnuchin, işsizlik oranının azalmadan önce muhtemelen daha kötüye gideceğini belirtti. Mnuchin bu açıklamasını FOX televizyonuna yaptı.
Maliye Bakanı, son günlerde gündeme gelen eyaletlerin iflası ile ilgili tartışmalara da değindi ve “kötü yönetilen” eyaletler için kutarma paketi olmayacağının mesajını verdi.
Konuyla ilgili Beyaz Saray ekonomi danışmanlarından Kevin Hassett’ten de açıklama geldi.
Hassett, Başkan Trump’ın eyaletler için kurtarma paketi olmayacağının mesajını verdiğini, bununla birlikte salgından etkilenen eyaletlere yardım konusuna açık olduğunu belirtti.
Bu arada Beyaz Saray’ın Kongre’de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar’la bir sonraki ekonomik paketle ilgili gayri resmi görüşmeler yürüttüğü belirtildi. Konuyla ilgili açıklama Beyaz Saray’da üst düzey ekonomi danışmanı Larry Kudlow’dan geldi.
Kudlow, “şu anda resmi olmayan bir aşamadayız, bir sonraki adımlar için görüşler dinliyoruz” dedi.
Temsilciler Meclisi üyeleriyle Cuma günü yapılan telekonferans bağlantısına kendisinin de katıldığını belirten Kudlow, Senato üyeleriyle de benzer görüşmenin yeni haftanın ilk günü gerçekleşeceğini söyledi.
Amerika’da Corona nedeniyle bugünlerde 5. kurtarma paketi gündemde. Paketin hangi alanları kapsayacağı ya da kaç dolar olacağı netleşmiş değil. Demokratlar özellikle eyaletler ve yerel yönetimlere önemli oranda kaynak aktarılmasını istiyor.
Cumhuriyetçiler ise buna biraz mesafeli.
Ülkede 1930’lardan bu yana rekor düzeyde artan işsizlik sorunun önemli bir parçası.
Son açıklanan verilere göre ülkede işsizlik oranı yüzde 14.7. Bunun gelecek ay yüzde 20’ye yükselebileceği belirtiliyor.
“Geçici iş kayıpları kalıcı olabilir”
Ameika’da birçok işveren salgın nedeniyle işlerini kaybeden birçok çalışanın işlerine yakın zamanda dönemeyebileceğini düşünüyor. Büyük şirketlerin bunu karşılamak için yeterince müşteriye sahip olmayacaklarına dikkat çekiliyor. Büyük ihtimalle de birçok küçük işletmenin yardım paketlerine rağmen ayakta duramayacağı da ihtimaller arasında.