“ABD’de İşsizlik Oranı Muhtemelen Daha Kötü Olacak”

Amerika’da Maliye Bakanı Steven Mnuchin, işsizlik oranının azalmadan önce muhtemelen daha kötüye gideceğini belirtti. Mnuchin bu açıklamasını FOX televizyonuna yaptı.

Maliye Bakanı, son günlerde gündeme gelen eyaletlerin iflası ile ilgili tartışmalara da değindi ve “kötü yönetilen” eyaletler için kutarma paketi olmayacağının mesajını verdi.

Konuyla ilgili Beyaz Saray ekonomi danışmanlarından Kevin Hassett’ten de açıklama geldi.

Hassett, Başkan Trump’ın eyaletler için kurtarma paketi olmayacağının mesajını verdiğini, bununla birlikte salgından etkilenen eyaletlere yardım konusuna açık olduğunu belirtti.

Bu arada Beyaz Saray’ın Kongre’de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar’la bir sonraki ekonomik paketle ilgili gayri resmi görüşmeler yürüttüğü belirtildi. Konuyla ilgili açıklama Beyaz Saray’da üst düzey ekonomi danışmanı Larry Kudlow’dan geldi.

Kudlow, “şu anda resmi olmayan bir aşamadayız, bir sonraki adımlar için görüşler dinliyoruz” dedi.

Temsilciler Meclisi üyeleriyle Cuma günü yapılan telekonferans bağlantısına kendisinin de katıldığını belirten Kudlow, Senato üyeleriyle de benzer görüşmenin yeni haftanın ilk günü gerçekleşeceğini söyledi.