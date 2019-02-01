ABD’de İşsizlik Rakamları Sevindirdi

ABD’de hükümetin 35 gün kapalı kalmasına rağmen Ocak ayında 304 bin kişiye yeni istihdam sahası açıldı. Bu, son bir yılın neredeyse en yüksek rakamı. Hükümetin Cuma günü açıkladığı istihdam raporunda ortaya koyduğu bu rakam iş piyasasındaki istikrarı gösteriyor. ABD arka arkaya 100 ay boyunca yeni istihdam sahaları açmayı başarmış durumda. Bu, iş imkanlarının arttığı kayda geçen en uzun dönem olma özelliğini taşıyor. Hükümet, raporunda işsizlik oranının yüzde 3,9’dan yüzde 4’e çıktığını da kaydetti. Ancak bunun nedeninin teknik olduğu ve 175 bin federal görevlinin hükümetin kapanması nedeniyle geçici olarak işsiz sayıldıkları için bunun işsizlik oranına geçici olarak yansıdığı kaydedildi. İş piyasasındaki büyüme Aralık ayında ise daha önce tahmin edilenden düşük oldu. 312 bin tahmin edilen yeni iş imkanları 222 binle sınırlı kaldı. Ancak yine de işe alımlar geçen yaza oranla hızlandı. Bu da ekonomi uzmanlarını şaşırtan bir gelişme oldu, çünkü genelde işsizlik bu kadar az olduğunda istihdamın da azalması bekleniyor.

Raporun ortaya koyduğu istihdam rakamları, hükümetin kapanmasının ekonomi üzerinde sarsıcı bir etkisi olmadığını ortaya koydu. Ancak hükümetin kapanmasının yılın ilk üç ayında ekonomide yavaşlamaya neden olacağı düşünülüyor. Kongre Bütçe Dairesi kapanmanın Ocak-Mart döneminde yıllık büyümeyi yüzde 0,4’lik oranda düşürerek yüzde 2,1’e gerilettiği görüşünde. Binlerce hükümet çalışanı bir ya boyunca maaşlarını alamadıkları için harcamalarını azalttı. Federal hükümetin kendisi de bu dönemde harcamalarını sınırladı. Buna ek olarak ülke genelinde birçok şirket de gelir kaybetti. Turistler ulusal parklara gitmeyi kesti, ayrıca bunların yakınındaki otel ve restoranlar da kayıp yaşadı. Kariyer sitesi Glassdoor’un verilerine göre iş ilanlarının sayısı Ocak ayında geçen yıla oranla yüzde dokuz arttı, bu da iş gücü talebinin hala fazla olduğunu ortaya koyuyor. Raporlar Aralık ayında endüstri üretiminin son bir yılda en yüksek seviyesine ulaştığını gösterdi. Bunda otomobil üretiminin önemli payı olduğu sanılıyor.