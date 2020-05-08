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ABD'de İşsizlik Rekor Seviyede Yükselerek Yüzde 14'ü Geçti

08.05.2020 16:23 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgınına karşı önlemlerin devreye girdiği Mart ayının ardından Nisan ayında Amerika'da ekonomi ve istihdam, en büyük darbeyi aldı. 8 Mayıs, Cuma günü yayınlanan resmi rakamlara göre, işsizlik ülke genelinde bir ay içinde yüzde 4,4'ten yüzde 14,7'ye yükseldi

ABD'de İşsizlik Rekor Seviyede Yükselerek Yüzde 14'ü Geçti

Corona pandemisiyle birlikte 1930'lu yıllarda yaşanan Büyük Buhran'dan bu yana en büyük ekonomik kriz içine giren ABD'de Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı. Corona virüsü salgınına karşı önlemlerin devreye girdiği Mart ayının ardından Nisan ayında ekonomi ve istihdam, en büyük darbeyi aldı.

8 Mayıs Cuma günü yayınlanan resmi rakamlara göre, işsizlik ülke genelinde bir ay içinde yüzde 4,4'ten yüzde 14,7'ye yükseldi.

2008-2009 yıllarında Amerika'nın karşı karşıya kaldığı ekonomik krizin ardından işsizlik oranı bu yıl Şubat ayında son yarım yüzyılın en düşük seviyesine inerek yüzde 3,5 olarak kayıtlara geçmişti. Ancak Corona pandemisi, ülkede son 11 yıl içinde elde edilen kazanımların Nisan ayında, sadece bir ay içinde neredeyse tamamen yok olmasına neden oldu.

Ülkede salgının etkilerinin hissedilmeye başlamasından bu yana geçen yaklaşık 8 haftalık süreçte işsizlik yardımı için başvuranların sayısı 30 milyonu geçti.

Uzmanlar, işten çıkarıldıkları halde işsizlik yardımı başvurusu yapmayan en az 12 milyon kişi daha olduğunu tahmin ediyor.

İş kaybının en fazla yaşandığı sektörlerin başında perakende ve konaklamanın geldiği belirtiliyor.

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