ABD’de İşsizlik Son 50 Yılın Rekorunu Kırdı

Amerikalı işverenler Ağustos ayında daha çok kişiye iş imkanı sundu, ekonomi sağlıklı bir şekilde büyümeye devam etti.

Ekonomi uzmanları FactSet adlı veri şirketinin rakamlarına bakarak büyüme oranından ve işsizliğin düşmeye devam etmesinden memnun görünüyor. %3,8 işsizlik oranı, son 50 yılın en düşük rakamı.

Associated Press Ajansı’nın haberine göre, Temmuz ayında 157 bin kişi iş bulmuştu, geçen ay sayının 189 bine çıkması iş çevrelerini sevindirdi. Son altı ayın iş bulma ortalamasının 220 bin olması da Amerikan ekonomisinin büyümesinin istikrarlı olduğunu gösteren bir işaret sayılıyor.

ABD ekonomisi, vergi indirimleri, tüketici güveninin, şirketlerin teknoloji yatırımlarının ve federal harcamaların artması sayesinde istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Büyüme oranı Nisan-Haziran çeyreğinde yüzde 4,2’ye ulaştı. Bu, son dört yılın en hızlı büyüme oranı.

Birçok ekonomist, büyümenin Temmuz-Eylül çeyreğinde yıllık en az % 3 oranında devam etmesini öngörüyor. Bir yıllık veriler ışığında, ekonominin 2005 yılından bu yana ilk kez düzenli olarak % 3’lük büyüme hızını yakaladığı görülüyor.