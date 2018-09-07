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ABD’de İşsizlik Son 50 Yılın Rekorunu Kırdı

07.09.2018 19:28 | Son Güncelleme

Amerika’da Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı Ağustos rakamlarına göre, Temmuz ayında %3,9’a gerileyen işsizlik, Ağustos’ta %3,8’e düştü, 189 bin kişi iş buldu

ABD’de İşsizlik Son 50 Yılın Rekorunu Kırdı

Amerikalı işverenler Ağustos ayında daha çok kişiye iş imkanı sundu, ekonomi sağlıklı bir şekilde büyümeye devam etti.

Ekonomi uzmanları FactSet adlı veri şirketinin rakamlarına bakarak büyüme oranından ve işsizliğin düşmeye devam etmesinden memnun görünüyor. %3,8 işsizlik oranı, son 50 yılın en düşük rakamı.

Associated Press Ajansı’nın haberine göre, Temmuz ayında 157 bin kişi iş bulmuştu, geçen ay sayının 189 bine çıkması iş çevrelerini sevindirdi. Son altı ayın iş bulma ortalamasının 220 bin olması da Amerikan ekonomisinin büyümesinin istikrarlı olduğunu gösteren bir işaret sayılıyor.

ABD ekonomisi, vergi indirimleri, tüketici güveninin, şirketlerin teknoloji yatırımlarının ve federal harcamaların artması sayesinde istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Büyüme oranı Nisan-Haziran çeyreğinde yüzde 4,2’ye ulaştı. Bu, son dört yılın en hızlı büyüme oranı.

Birçok ekonomist, büyümenin Temmuz-Eylül çeyreğinde yıllık en az % 3 oranında devam etmesini öngörüyor. Bir yıllık veriler ışığında, ekonominin 2005 yılından bu yana ilk kez düzenli olarak % 3’lük büyüme hızını yakaladığı görülüyor.

Conference Board adlı kuruluşun araştırmasına göre, tüketici güveni Ağustos ayında son 18 yılın rekorunu kırdı. Uzmanlar güven artışının devam etmesini bekliyor.

Tüketici harcamaları otomobil satışlarından restoran harcamalarına, giyecek alışverişinden teknoloji ürünlerine kadar bütün alışverişlere yansıdı. Tüketicilerin alışveriş heyecanından Target, Walmart ve Best Buy gibi mağazalar da büyük ölçüde yararlanıyor. Üstelik internet üzerinden yapılan alışverişlerin de artmasına rağmen, tüketiciler mağaza alışverişlerini de aynı heyecanla sürdürüyor.

Bütün bu olumlu gelişmelere gölge düşüren ekonomik veriler olduğu da bir gerçek. Mortgage yani ev kredisi faizlerinde artış olması konut piyasasını yavaşlattı. Mevcut konut satışları son dört aydır düşüş yaşıyor.

Ücret artışları da hala istenen düzeye çıkmış değil. Dokuz yıldır süren ekonomik genişlemeye ve işsizlik oranının iyice düşmesine rağmen ücretlerde görülen artış çok fazla değil.

Birçok ekonomist Başkan Donald Trump’ın Çin’den yapılan 200 milyar dolarlık ithalata %25 oranında gümrük vergisi uygulama kararını yakında yürürlüğe koymasından kaygılanıyor. Trump daha önce de 50 milyar dolarlık Çin ürününe ek gümrük vergileri uygulanacağını açıklamıştı. Moody’s Analytics şirketinin baş ekonomisti Mark Zandi, yeni gümrük vergileri uygulamasının gelecek yıl ekonomik büyümenin bir çeyrek azalacağı anlamına geldiği uyarısında bulunuyor.

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