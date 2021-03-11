ABD'de İşsizlik Yardım Başvurularında Sevindirici Gelişme

ABD Çalışma Bakanlığı'nın haftalık işsizlik yardımı başvuruları raporuna göre Amerika'da geçtiğimiz hafta yardım başvurusu yapanların sayısı 712 bine gerileyerek Kasım ayı başından bu yana en düşük seviyeye indi. Son veriler, doğrulanmış Corona enfeksiyonu vakalarının azaldığı ve ekonominin iyileştiği işaretlerinin geldiği son dönemde elemanlarını işten çıkaran işveren sayısının azaldığını gösteriyor. Bakanlık, bir önceki hafta 754 bin kişinin başvurduğu işsizlik yardımına bu hafta 42 bin daha az başvuru yapıldığını bildirdi. İş piyasası yavaş da olsa güçlense de birçok şirket, hala mali baskı altında. Bir yıl önce ekonomiye ağır darbe indiren pandemi nedeniyle işini kaybeden çalışanların 9 milyon 600 bini halen iş bulamadı. Amerikalı işverenler Şubat ayında 379 bin kişiye istihdam sağladı. Ekim ayından bu yana kaydedilen en yüksek istihdam sayısı olan bu veri, tüketicilerin daha fazla harcama yaptığı, eyalet ve kentlerin kısıtlamaları kaldırmaya başladığı bir ekonomik ortama işaret ediyor. Son dört ayın en düşük işsizlik yardımı başvurusunun kaydedildiği son rapor, haftalık başvuruların yine de geçmişe kıyasla yüksek seyretmeye devam ettiğini gösteriyor. Corona pandemisinden önce Amerika'da haftalık işsizlik yardımı başvuruları, 2008'de patlak veren Büyük Resesyon döneminde bile 700 bini geçmemişti.

Associated Press haber ajansına göre Amerika'da 4 milyon 100 bin kişi, eyaletlerin sağladığı geleneksel işsizlik yardımı alıyor. Pandeminin yol açtığı ekonomik hasarı hafifletmek için uygulamaya konulan federal işsizlik programları buna ilave edildiğinde Amerika'da 20 milyon 100 bin kişinin bir tür işsizlik yardımı aldığı tahmin ediliyor. Şirketlerin elemanlarını işten çıkarmaya devam etmesi, pandeminin normal ekonomik faaliyetleri ne kadar sekteye uğrattığının, tüketicilerin seyahat etmek, alışveriş yapmak, restoranlarda yemek ve eğlence mekanlarına gitmek yerine evlerine kapandığının göstergesi. Pandemi kısıtlamaları olmayan bölgelerde yaşayan Amerikalılar bile enfeksiyon riskinden kaçınmak için aylardır evde kalmaya devam ediyor. Kitlesel aşılama çalışmaları Amerika çapında ivme kazanırken işyerlerine uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasıyla tüketiciler başkalarıyla yüz yüze gelme konusunda kendilerini giderek daha rahat hissediyor. Geçen ayki verilere göre tüketici harcamaları yüzde 2,4 oranında arttı. Bu oran, yedi ay sonra tüketici harcamalarında kaydedilen en hızlı yükselişe işaret ediyordu.