ABD’de İşsizlik Yardımı Alanların Sayısı 49 Yılın En Düşük Seviyesinde

İşsizlik yardımı başvurusunda bulunan Amerikalılar’ın sayısı geçen hafta son 49 yılın en düşük seviyesine indi. Bu durumun istihdam piyasasındaki güçlenmenin sürekliliğine işaret ettiği ve ekonomik büyümeye dayanak oluşturmayı sürdürmesinin beklendiği yorumları yapılıyor.

İş piyasasının neredeyse tam istihdam seviyesinde olması ücret artışını da istikrarlı şekilde daha yukarı seviyelere taşıyor. Bu da Başkan Donald Trump’ın 1,5 trilyon vergi kesintisi paketinin getirdiği canlanmanın etkisi azalırken tüketici harcamalarını destekliyor.

Çalışma Bakanlığı’na göre 29 Eylül’da sona eren haftada işsizlik yardımı için devlete ilk başvuruların sayısı 8 bin kişi azalarak 207 bine düştü.

15 Eylül’de biten hafta sırasında işsizlik yardımı talepleri 202 bine düşerken, bu rakam Kasım 1969’dan bu yana varılan en düşük seviyeye tekabül ediyor.

Reuters haber ajansının görüştüğü ekonomi uzmanları son hafta işsizlik yardımı taleplerinin 213 bine düşmesini beklediklerini kaydetti. Çalışma Bakanlığı Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde taleplerin Florence kasırgasından etkilendiğini belirtti.