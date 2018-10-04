ABD’de İşsizlik Yardımı Alanların Sayısı 49 Yılın En Düşük Seviyesinde

İşsizlik yardımı başvurusunda bulunan Amerikalılar’ın sayısı geçen hafta son 49 yılın en düşük seviyesine indi. Bu durumun istihdam piyasasındaki güçlenmenin sürekliliğine işaret ettiği ve ekonomik büyümeye dayanak oluşturmayı sürdürmesinin beklendiği yorumları yapılıyor.
İş piyasasının neredeyse tam istihdam seviyesinde olması ücret artışını da istikrarlı şekilde daha yukarı seviyelere taşıyor. Bu da Başkan Donald Trump’ın 1,5 trilyon vergi kesintisi paketinin getirdiği canlanmanın etkisi azalırken tüketici harcamalarını destekliyor.
Çalışma Bakanlığı’na göre 29 Eylül’da sona eren haftada işsizlik yardımı için devlete ilk başvuruların sayısı 8 bin kişi azalarak 207 bine düştü.
15 Eylül’de biten hafta sırasında işsizlik yardımı talepleri 202 bine düşerken, bu rakam Kasım 1969’dan bu yana varılan en düşük seviyeye tekabül ediyor.
Reuters haber ajansının görüştüğü ekonomi uzmanları son hafta işsizlik yardımı taleplerinin 213 bine düşmesini beklediklerini kaydetti. Çalışma Bakanlığı Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde taleplerin Florence kasırgasından etkilendiğini belirtti.
İşsizlik yardımı için ilk kez başvuru yapanların dört haftalık hareketli ortalamasıysa geçen hafta 500 artarak 207 bine çıktı.
İşsizlik yardımı talepleriyle ilgili bilgiler, Cuma günü yayınlanması beklenen Eylül ayı istihdam raporuyla bağlantılı değil. Reuters’ın ekonomi uzmanlarıyla yaptığı bir ankete göre tarım dışı istihdam Ağustos’ta 201 bin, Eylül ayında da 185 bin arttı. İşsizlik oranı Mayıs ayında yüzde 3,8 ile 18 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.
İstihdam artışı Eylül ayında özel şirketlerin işe alımlarındaki artışa da işaret ediyor.
BUgünyayınlanan rapor bir haftalık yardım aldıktan sonra yardım almaya devam edenlerin sayısının 13 bin azaldığını ve 22 Eylül’de biten haftada 1,65 milyon olduğunu gösterdi. Devam eden işsizlik yardımı taleplerinin dört haftalık hareketli ortalaması 15 bin 250 azaldı ve 1,66 milyona düşerken, bu da Ekim 1973’ten bu yana en düşük seviye anlamına geliyor.
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