ABD’de İşsizlik Yardımı Alanların Sayısı Yükseldi

ABD’de işsizlik yardımına başvuranların sayısı geçtiğimiz hafta 745 bine yükseldi. Rakamlar, Corona vakalarındaki düşüşe ve ekonomide genel olarak kaydedilen düzelmeye rağmen çok sayıda işverenin çalışanları işten çıkarmaya devam ettiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.
Çalışma Bakanlığı’nın Perşembe günü açıkladığı rapora göre, işsizlik yardımına başvuranların sayısı bir önceki haftaya göre 9 bin yükseldi. Yıl başından bu yana işten çıkarmaların hızında düşüş görülse de, geçmişe kıyasla rakamların hala yüksek seyrettiği belirtiliyor. Büyük Resesyon döneminde bile işsizlik yardımına başvuranların sayısının haftada 700 bine ulaşmadığına dikkat çekiliyor.
Toplamda 4 milyon 300 bin Amerikalı eyaletlerin verdiği işsizlik yardımını alıyor. Corona virüsü salgınından kaynaklanan ekonomik hasarı hafifletmek amacıyla oluşturulan federal işsizlik program yardımları da hesap edilirse, yaklaşık 18 milyon kişi işsizlik yardımı alıyor.
Pandemi sebebiyle işletmelere getirilen kısıtlamalar ve çok sayıda Amerikalı’nın alışveriş, seyahat, dışarda yemek yemek ya da büyük etkinliklere katılma konusundaki isteksizliği istihdam piyasasını da etkiliyor.
ABD’de Kasım ile Ocak ayları arasındaki dönemde istihdamda 29 bin artış görülmüş olsa da, 2020 yılının Şubat ayına kıyasla 10 milyon daha az istihdamın olduğu gözleniyor. Ocak ayında işsizlik oranı yüzde 6,3 olsa da, ABD’de iş aramaktan vazgeçenleri de kapsayan verilere göre işsizlik oranı yüzde 10’a yakın.
“İş piyasasındaki hasarın tümü hala Corona virüsü kaynaklı”
ABD’de bulunan insan kaynakları şirketi Indeed Hiring Lab’den ekonomist Ann Elizabeth Konkel, “İş piyasasındaki tüm hasarın kaynağı Corona virüsü salgını olmaya devam ediyor. Aşı dağıtımının hızlanması umut verici çünkü tam bir ekonomik iyileşme olması için kamu sağlığı durumunun da iyileşmesi gerekiyor. Ne zaman tam olarak normale dönüleceği hala belirsiz” sözleriyle durumu değerlendirdi.
Veri raporlama şirketi Womply’ye göre, ABD’de sinemaların ve diğer eğlence mekanlarının yüzde 64’ü; barların yüzde 40’ı; kuaförlerin ve güzellik merkezlerinin yüzde 34’ü kapalı.
Şubat ayı için istihdam artışı açıklanması bekleniyor
Ekonomistler Cuma günü hükümetin Şubat ayı için istihdamda 200 bin artış açıklamasını bekliyor. Bu da işten çıkarmaların yavaşlayacağı umudunu arttırıyor. ABD’de aşılama sürecinin hızlanması ve kısa zamanda yürürlüğe girmesi beklenen yeni ekonomik yardım paketinin büyümeyi ve işe alımları olumlu etkileyeceği beklentisi var.
Çok sayıda uzman içinde bulunulan çeyrekte ekonominin yıllık en az yüzde 5 oranında, 2021 genelinde de yüzde 7 oranında büyümesini öngörüyor. Aynı zamanda mali piyasalarda yükselen tahvil gelirleri de ekonomi toparlandıkça daha yüksek enflasyonun kapıda olduğu endişelerine işaret ediyor.
ABD Merkez Bankası (FED) Guvarnörler Kurulu üyesi Lael Brainard, FED’in genel olarak görünüm konusunda iyimser olduğunu ancak faiz oranlarının artırılmasından hala uzak olduğunu belirterek yatırımcıların endişelerini gidermeye çalıştı.
FED: “Ekonomik toparlanma mütevazı hızda ilerliyor”
ABD Merkez Bankası (FED) Çarşamba günkü raporunda ABD ekonomisinde ekonomik toparlanmanın yılın ilk haftalarında mütevazı bir hızda devam ettiğini; işletmelerin önümüzdeki aylarla ilgili iyimser olduklarını; konut talebinin güçlü olmaya devam etmesini beklediklerini ancak istihdam piyasasının yavaş bir ilerleme kaydettiğini belirtmişti.