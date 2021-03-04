ABD’de İşsizlik Yardımı Alanların Sayısı Yükseldi

ABD’de işsizlik yardımına başvuranların sayısı geçtiğimiz hafta 745 bine yükseldi. Rakamlar, Corona vakalarındaki düşüşe ve ekonomide genel olarak kaydedilen düzelmeye rağmen çok sayıda işverenin çalışanları işten çıkarmaya devam ettiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Çalışma Bakanlığı’nın Perşembe günü açıkladığı rapora göre, işsizlik yardımına başvuranların sayısı bir önceki haftaya göre 9 bin yükseldi. Yıl başından bu yana işten çıkarmaların hızında düşüş görülse de, geçmişe kıyasla rakamların hala yüksek seyrettiği belirtiliyor. Büyük Resesyon döneminde bile işsizlik yardımına başvuranların sayısının haftada 700 bine ulaşmadığına dikkat çekiliyor.

Toplamda 4 milyon 300 bin Amerikalı eyaletlerin verdiği işsizlik yardımını alıyor. Corona virüsü salgınından kaynaklanan ekonomik hasarı hafifletmek amacıyla oluşturulan federal işsizlik program yardımları da hesap edilirse, yaklaşık 18 milyon kişi işsizlik yardımı alıyor.

Pandemi sebebiyle işletmelere getirilen kısıtlamalar ve çok sayıda Amerikalı’nın alışveriş, seyahat, dışarda yemek yemek ya da büyük etkinliklere katılma konusundaki isteksizliği istihdam piyasasını da etkiliyor.