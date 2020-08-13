ABD'de İşsizlik Yardımı Başvuruları 1 Milyonun Altında

Amerika'da işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısı, geçtiğimiz hafta, Corona virüsü pandemisinin başlamasından bu yana ilk kez bir milyonun altına indi. Reuters haber ajansına göre bunun nedenlerinden biri, haftalık 600 dolar tutarındaki işsizlik yardımının süresinin dolmasının kimilerini başvuru yapmaktan caydırması.
8 Ağustos'ta sona eren haftada, işsizlik başvurusu yapanların sayısı, mevsimsel düzeltmeler yapıldığında 963 bin olarak belirlendi. ABD Çalışma Bakanlığı'na göre bu sayı, bir önceki hafta 1 milyon 191 bin ile Corona salgınının yayılmasını önlemek amacıyla işyerlerinin kapatıldiğı Mart ayı ortasından bu yana erişilen en düşük seviyeydi. Reuters haber ajansının iktisatçılar arasında yaptığı ankette ise son hafta 1 milyon 200 bin kişinin işsizlik başvurusu yapacağı tahmini çıkmıştı.
Federal işsizlik yardımlarının süresi ise 31 Temmuz'da doldu. Kongre ve Beyaz Saray'ın bu sürenin uzatılması yönünde anlaşmaya varamaması üzerine Başkan Trump, geçtiğimiz Cumartesi günü bir başkanlık kararnamesi imzalayarak işsizlik yardımının süresini uzattı, ancak yapılan yardım miktarını haftalık 600 dolardan 400 dolara indirdi. Başkanlık kararnamesine ilişkin anlaşmazlık ise devam ediyor.
Kararname uyarınca eyaletlere, haftalık işsizlik yardımının 100 dolarını karşılamaları şartı getirildi. Ancak eyalet valileri, Corona salgınıyla mücadele nedeniyle gelir kaybına uğradıklarını gerekçe göstererek bu miktarı karşılayacak mali kapasiteye sahip olmadıklarını belirtiyor. Trump'ın imzaladığı kararname, haftalık 400 dolarlık yardımın 300 dolarının ise kısıtlı acil durum ve afet yardım programının fonlarından alınmasını öngörüyor. Ancak iktisatçılar, bu fonların Eylül ayında tükenebileceği uyarısında bulunuyor.
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın planının haftalık 300 dolar ilave yardım sağlayacağını söyledi. İş çevreleri ve Cumhuriyetçi Partililer, haftalık 600 dolarlık yardımların bazı işsizleri iş aramak yerine evde oturmaya teşvik ettiğini iddia ediyor.
Çok sayıda iktisatçı ise bu iddiayı reddediyor ve yapılan bu yardımların, ABD ekonomisinin Corona pandemisinin tetiklediği resesyondan sonra gösterdiği toparlanma eğilimine katkısı olduğunu kaydediyor. İşyerlerinin elemanlarına maaş ödemeye devam etmesini sağlayan kredi programının süresi de dolmuş durumda.
Öte yandan Corona virüsünün Amerika çapında yayılmaya devam etmesi, salgının en etkili olduğu bölgelerdeki yerel idarecileri, işyerlerini yeniden kapatmaya ya da ekonomiyi yeniden açma girişimini askıya almaya zorluyor.
İşsizlik yardımı başvuruları, Mart ayı sonunda 6 milyon 867 bin ile rekor seviyeye çıkmıştı.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün yayınladığı rapor ise aldıkları ilk haftalık yardımdan sonra halen yardım almaya devam edenlerin toplam sayısının 1 Ağustos'ta sona eren hafta itibarıyla 15 milyon 486 bin olduğunu gösteriyor. Bu sayı, 25 Temmuz'da biten haftada 16 milyon 90 bin olarak kayda geçmişti.
ABD hükümetinin geçen hafta yayınladığı rapor ise ekonominin Temmuz ayında 1 milyon 763 bin kişiyi istihdam ettiğini ortaya koymuştu. Şubat-Nisan ayları arasında işini kaybeden 22 milyon çalışanın sadece 9 milyon 300 bini şimdiye kadar yeniden iş bulabildi.