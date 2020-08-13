ABD'de İşsizlik Yardımı Başvuruları 1 Milyonun Altında

Amerika'da işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısı, geçtiğimiz hafta, Corona virüsü pandemisinin başlamasından bu yana ilk kez bir milyonun altına indi. Reuters haber ajansına göre bunun nedenlerinden biri, haftalık 600 dolar tutarındaki işsizlik yardımının süresinin dolmasının kimilerini başvuru yapmaktan caydırması.

8 Ağustos'ta sona eren haftada, işsizlik başvurusu yapanların sayısı, mevsimsel düzeltmeler yapıldığında 963 bin olarak belirlendi. ABD Çalışma Bakanlığı'na göre bu sayı, bir önceki hafta 1 milyon 191 bin ile Corona salgınının yayılmasını önlemek amacıyla işyerlerinin kapatıldiğı Mart ayı ortasından bu yana erişilen en düşük seviyeydi. Reuters haber ajansının iktisatçılar arasında yaptığı ankette ise son hafta 1 milyon 200 bin kişinin işsizlik başvurusu yapacağı tahmini çıkmıştı.

Federal işsizlik yardımlarının süresi ise 31 Temmuz'da doldu. Kongre ve Beyaz Saray'ın bu sürenin uzatılması yönünde anlaşmaya varamaması üzerine Başkan Trump, geçtiğimiz Cumartesi günü bir başkanlık kararnamesi imzalayarak işsizlik yardımının süresini uzattı, ancak yapılan yardım miktarını haftalık 600 dolardan 400 dolara indirdi. Başkanlık kararnamesine ilişkin anlaşmazlık ise devam ediyor.