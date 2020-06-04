ABD'de İşsizlik Yardımı Başvuruları 2 Milyonun Altına Düştü

Amerika'da işsizlik yardımı başvurularının haftalık sayısı, Mart ayı ortasından bu yana ilk kez geçen hafta 2 milyonun altına düştü. Ancak bu sayı, şirketlerin Corona virüsü salgınının büyük değişikliğe uğrattığı ekonomik iklime uyum sağlamaya çalıştığı bu ortamda yine de son derece yüksek düzeyde seyretmeyi sürdürüyor. Bugün açıklanan bir başka veriyse Corona pandemisinin ihracatı son on yılın en düşük seviyesine çekerek küresel mal ve hizmet akışını sekteye uğrattığı Nisan ayında ticaret açığının hızla artmasıyla ilgili. Veriler, ekonomik faaliyetler istikrara kavuşmaya başlasa bile Corona pandemisi krizinin yol açtığı ekonomik hasarı gidermenin çok daha uzun süreceğine ilişkin beklentileri pekiştirir nitelikte. Japon mali hizmetler firması Mitsubishi UFG'nin New York şubesi baş ekonomisti Chris Rupkey, ''Ülkenin Corona pandemisini atlatmak üzere olabileceği, müjdeli bir haber. Ancak ekonominin, faturalarını ödemek için kullandığı yardımlar da tükenmekte olan, ayakta durmakta zorlanan milyonlarca işsizi sırtlamak zorunda kalması durumunda topallayacak olması, kötü haber'' dedi.

ABD Çalışma Bakanlığı'na göre 30 Mayıs'ta sona eren hafta işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısı 249 bin azalarak mevsimsel olarak ayarlanmış rakam olan 1 milyon 877 bine geriledi. Reuters'ın iktisatçılar arasında yaptığı ankete göre yeni işsizlik yardımı başvurularının 1 milyon 800 bine düşmesi öngörülüyordu. Mart ayı sonunda rekor düzeyde yükselerek haftada 6 milyon 867 binlik başvuruyla zirve yapan işsizlik yardımı başvurusu sayısı o dönemden bu yana düşmeye devam etse de 2007-2008 Büyük Resesyon döneminde erişilen tepe noktadaki rakamdan üç kat daha fazla. Çalışma Bakanlığı'nın raporu yine de iş piyasası açısından en kötü dönemin geride kaldığına işaret ediyor. Öte yandan anketler, Mayıs ayında düşük düzeyde seyretse de tüketici güveni, imalat ve hizmet sektörünün istikrara kavuşmaya başladığını gösteriyor. İşsizlik yardımı başvurusu sayılarının hala yüksek seyretmesinin nedeni, şirketlerin düşük talep nedeniyle ikinci dalga işten çıkarmalara gitmesi ve ekonomik faaliyetlerin durmaya başladığı Mart ayı ortasından itibaren çok sayıda başvuru nedeniyle eyaletlerdeki işsizlik dairelerinin tıkanma yaşamasına bağlanıyor.