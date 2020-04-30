ABD’de İşsizlik Yardımı Başvuruları 30 Milyonu Geçti

1930’lu yıllardan bu yana en büyük ekonomik krizin yaşandığı ABD’de, Corona virüsü salgınının yayılmaya başlamasının ardından işsizlik maaşı için başvuranların sayısı 30 milyonu geçti.

Salgın nedeniyle faaliyetlerin durdurulduğu iş yerlerinde işten çıkarmalar devam ederken, Nisan ayında ülke genelindeki işsizlik oranının yüzde 20’ye ulaşacağı tahmin ediliyor. Ülkede 1930’larda yaşanan Büyük Buhran’da işsizlik yüzde 25’e yükselmişti.

Resmi verilere göre, sadece geçen hafta içinde işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı en az 3 milyon 800 bin. Yetkililer Nisan ayının son haftasında ülke ekonomisinin yüzde 4,8 oranında daraldığını açıkladı. Bunun, 2008 yılında yaşanan ekonomik krizden bu yana kaydedilen en sert daralma olduğu belirtiliyor. Nisan ve Haziran ayları boyunca bu oranın yüzde 40’lara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İşsizlik yardımı için başvuruda bulunanların yüzde 70’inin başvuruları kabul edilirken, önümüzdeki altı ay içinde işlerini kaybetmeyen Amerikalıların yüzde 20’sinin gelirlerinde de düşüş olması bekleniyor.

