HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’de İşsizlik Yardımı Başvuruları 30 Milyonu Geçti

ABD’de İşsizlik Yardımı Başvuruları 30 Milyonu Geçti

30.04.2020 18:30 | Son Güncelleme

1930’lu yıllardan bu yana en büyük ekonomik krizin yaşandığı ABD’de, Corona virüsü salgınının yayılmaya başlamasının ardından işsizlik maaşı için başvuranların sayısı 30 milyonu geçti

ABD’de İşsizlik Yardımı Başvuruları 30 Milyonu Geçti

1930’lu yıllardan bu yana en büyük ekonomik krizin yaşandığı ABD’de, Corona virüsü salgınının yayılmaya başlamasının ardından işsizlik maaşı için başvuranların sayısı 30 milyonu geçti.

Salgın nedeniyle faaliyetlerin durdurulduğu iş yerlerinde işten çıkarmalar devam ederken, Nisan ayında ülke genelindeki işsizlik oranının yüzde 20’ye ulaşacağı tahmin ediliyor. Ülkede 1930’larda yaşanan Büyük Buhran’da işsizlik yüzde 25’e yükselmişti.

Resmi verilere göre, sadece geçen hafta içinde işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı en az 3 milyon 800 bin. Yetkililer Nisan ayının son haftasında ülke ekonomisinin yüzde 4,8 oranında daraldığını açıkladı. Bunun, 2008 yılında yaşanan ekonomik krizden bu yana kaydedilen en sert daralma olduğu belirtiliyor. Nisan ve Haziran ayları boyunca bu oranın yüzde 40’lara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İşsizlik yardımı için başvuruda bulunanların yüzde 70’inin başvuruları kabul edilirken, önümüzdeki altı ay içinde işlerini kaybetmeyen Amerikalıların yüzde 20’sinin gelirlerinde de düşüş olması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Doktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardıDoktor hem koronavirüsü yendi hem de hastasını kurtardı
Fosilini buldular, 'çılgın yaratık' adını verdilerFosilini buldular, 'çılgın yaratık' adını verdiler
Koronavirüs bulaştırdığını sandığı için sevgilisini öldürdüKoronavirüs bulaştırdığını sandığı için sevgilisini öldürdü

En Çok Okunan Haberler

AYM'den kritik karar! Polisin o yetkisi iptal edildi

AYM'den kritik karar! Polisin o yetkisi iptal edildi

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti

Kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti

Türkiye'nin koronavirüs salgını sonrası normalleşme takvimiyle ilgili hangi seçenekler konuşuluyor?

Türkiye'nin koronavirüs salgını sonrası normalleşme takvimiyle ilgili hangi seçenekler konuşuluyor?

Yardım talebine Bakanlık'tan jet yanıt

Yardım talebine Bakanlık'tan jet yanıt

Sağlık bakanlığı duyurdu! Koronavirüsle ilgili yeni komisyon

Sağlık bakanlığı duyurdu! Koronavirüsle ilgili yeni komisyon

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

Playstation 4

Playstation 4

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

Diğer Haberler
Son dakika: Almanya'da flaş karar! Bazı alanlar tekrar açılıyor

Almanya'da flaş karar! Bazı alanlar tekrar açılıyor

Koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama: İnsan yapımı olamaz

Koronavirüs insan yapımı mı? Araştırma sonucu açıklandı

Çocuklar ve koronavirüs hakkında dikkat çeken araştırma!

Çocuklar ve koronavirüs hakkında dikkat çeken araştırma!

İngiltere'den aşı müjdesi: Koronavirüs aşısı Haziran’da hazır

Koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran’da hazır

Fosilini buldular, 'çılgın yaratık' adını verdiler

Fosilini buldular, 'çılgın yaratık' adını verdiler

ABD'de korkutan bilanço!

ABD'de korkutan bilanço!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.