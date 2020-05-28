ABD’de İşsizlik Yardımı Başvuruları 41 Milyonu Geçti

ABD’de işyerlerinin kademeli olarak tekrar açılmaya başladı ancak geçen hafta 2 milyon 100 bin dolayında Amerikalı işsizlik yardımı almak için başvuru yaptı. Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkede Corona virüsü kaynaklı karantina uygulamalarının başladığı Mart ayı ortasından bu yana işsizlik sigortasına başvuranların sayısı 41 milyonu geçti.

Başvurular artmış olsa da hali hazırda işsizlik yardımı alanların sayısında, Corona krizinin patlak vermesinden bu yana ilk kez bir miktar düşüş kaydedildi. Bu sayının 25 milyondan 21 milyona düşmesi, istihdam piyasasında bir nebze umut ışığı yarattı. Bu aynı zamanda bazı şirketlerin işe alımları tekrar başlattığının bir işareti olarak yorumlandı.

Yine de veriler, Corona virüsüne bağlı can kaybı sayısının dün 100 bini geçtiği ülkede ekonomik tahribatın devam ettiğini de gösteriyor. Corona virüsü salgını ABD’de Vietnam ve Kore savaşlarının yol açtığı toplam can kayıplarından daha fazla sayıda cana mal oldu.

Başkan Donald Trump da ülkedeki ölümlerin 100 bini geçmesinin ertesi günü, Perşembe sabahı Twitter üzerinden açıklama yaptı; 100 bin sınırının geçilmesini ‘’çok üzücü bir eşik’’ olarak niteledi ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

ABD’de Nisan ayında işsizlik oranı yüzde 14,7 olarak kaydedilmişti. Bu rakam, 1929’da başlayan ve yıllarca süren Büyük Buhran’dan bu yana ülkedeki en yüksek seviyede işsizlik oranıydı. Birçok ekonomi uzmanı, işsizliğin Mayıs ayında yüzde 20’ye yaklaşmasını bekliyor.

