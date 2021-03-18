ABD’de İşsizlik Yardımı Başvuruları Arttı

ABD’de işsizlik yardımına başvuranların sayısı geçtiğimiz hafta 770 bine yükseldi. Bu durum, ABD ekonomisi büyük ölçüde Corona virüsünün yol açtığı resesyondan istikrarlı bir şekilde toparlanırken işten çıkarmaların yüksek olmaya devam ettiğinin göstergesi olarak yorumlanıyor. Çalışma Bakanlığı’nın Perşembe günü açıkladığı veriler, işsizlik sigortasına başvuranların sayısının 725 binden 770 bine yükseldiğini gösteriyor. Geçtiğimiz bahar aylarında başlayan resesyondan bu yana bu sayılarda önemli düzeyde düşüş yaşanmıştı; ancak veriler bazı sektörlerde işverenlerin hala çalışanları işten çıkarmaya devam ettiğine işaret ediyor. Pandemiden önce işsizlik yardımına başvurular bir hafta içinde hiçbir zaman 700 bine ulaşmamıştı. İşsizlik yardımına başvurularda dört haftanın ortalaması ise 746 bine düştü, bu da Kasım ayı sonlarından bu yana en düşük rakam olarak kayda geçti. Açıklanan verilere göre, toplam 4 milyon 100 bin kişi eyaletlerin verdiği işsizlik yardımını almaya devam ediyor. Bu sayı geçtiğimiz haftaya kıyasla 18 bin daha az. Sağlık krizi sebebiyle işlerinden olan çalışanlara yardım amacıyla yürürlüğe konulan federal yardım programları dahil 18 milyon 200 bin kişinin 27 Şubat haftasında bir tür işsizlik yardımı aldığı belirtiliyor. Bu sayı da bir önceki haftadaki sayıdan 1 milyon 900 bin daha az.

ABD’de genel olarak istihdam piyasası somut ilerleme gösterirken işten çıkarmalar sürüyor. Geçtiğimiz ay ABD’de istihdamda yaşanan 379 binlik artış, tüketicilerin daha fazla harcama yaptığı ve eyaletlerin de kısıtlamaları hafiflettiği bir dönemde ekonominin güçlendiğinin bir işareti olarak yorumlandı. Aşılama ve teşvik paketinin etkisinin hissedilmesi bekleniyor Aşılama sürecinin hızlanmasıyla birlikte Amerikalılar’ın seyahat, alışveriş, dışarda yemek yeme ve rahatça harcama yapmaya başlayacağına ilişkin umutlar artıyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketinin büyümenin hızlanmasına yardımcı olması ve bin 400 dolarlık yardım çeklerinin gelmesiyle harcamaların artması bekleniyor. Her hafta verilen ve Eylül ayına kadar devam etmesi beklenen 300 dolarlık işsizlik yardımının ve paket kapsamında aşılama, okulların yeniden açılması, yerel yönetimlere destek verilmesi ve pandemiden etkilenen sektörlere kaynak ayrılmasının da süreci destekleyeceği belirtiliyor. Uzmanlar iş piyasasındaki olumsuz etkilerin hala devam ettiğini ancak kısıtlamalar kaldırıldıkça ve normale dönüldükçe işsizlik yardımına başvuruların azalmaya başlamasını bekliyor.