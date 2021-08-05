ABD’de İşsizlik Yardımı Başvuruları Azaldı

ABD’de istihdam piyasası Corona virüsü salgınının ardından hızla toparlanırken işsizlik yardımına başvuran Amerikalılar’ın sayısı geçen hafta 14 bin azalarak 385 bine düştü.

Çalışma Bakanlığı işsizlik yardımı başvurularının bir hafta önceki 399 bin seviyesinden aşağı düştüğünü bildirdi. Başvurular Ocak ayında 900 binle zirveye ulaşmasının ardından istikrarlı denilebilecek şekilde azalmaya devam ediyor. Yine de ABD’de işsizlik yardımı başvuruları hala tarihin en yüksek seviyelerinde seyrediyor. 2020 yılının Mart ayında pandemi henüz ülkeyi vurmadan önce işsizlik başvurularının sayısı haftada 220 bin civarıydı.

2020 yılının bahar ayındaki çöküşün ardından ABD ekonomisi, aşıların işyerlerini, restoran ve barları açılmaya ve tüketicileri mağazalara geri dönmeye teşvik etmesinin ardından yeniden canlanmış durumda.

FactSet firmasının anketine göre iş piyasasına ayda 540 binden fazla yeni istihdam alanı eklenirken Çalışma Bakanlığı’nın Cuma günü yayınlayacağı Temmuz ayı istihdam raporunun geçen ay yaklaşık 863 bin kişinin daha istihdam edildiğini göstermesi bekleniyor.

ABD ekonomisinin hala 2020 yılının Şubat ayına kıyasla 6 milyon 800 bin istihdam açığı var.

Şirketler hızla iş ilanları yayınlıyor. Mayıs ayında 9 milyon 200 bin iş ilanı yayınlandı. Şirketler rekor sayıdaki bu ilanları dolduracak çalışan bulmakta ise zorlanıyor. Birçok eyalet işyerlerinin istihdam edecek işçi bulamama sorunu karşısında ailelerin Corona virüsü pandemisinin ekonomik yüküyle başetmelerine yardım etmek için verilen devlet işsizlik yardımlarını erken sonlandırdı. Bunlara haftalık ek 300 dolarlık doğrudan çekler dahil.

Bu federal yardımların ülke genelinde 6 Eylül’de sona ermesi bekleniyor.

17 Temmuz haftasında toplamda 13 milyon Amerikalı bu yardımlardan en az birini alıyordu. Bu rakam bir hafta önce 13,2 milyon ve bir yıl önceyse 32 milyondu.

ABD’de sağlık krizi sona ermiş değil. Corona virüsü vakaları bulaşıcı delta varyantının ortaya çıkmasıyla özellikle aşısızlar arasında artıyor. ABD günde ortalama 70 bin vaka açıklıyor. Haziran sonunda günlük ortalama vaka sayısı 12 binin altındaydı.

Şimdilik vakalardaki artışın ekonomiye olumsuz yansıması olmadı. Contingent Macro Advisors danışmanlık şirketi bir araştırmasında Delta varyantından kaynaklanan vaka artışının işsizlik artışına neden olmasının beklenmediğini, şimdilik vakalarla bağlantılı kapanmaların çok az yaşandığını bildirdi.

