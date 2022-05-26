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ABD'de İşsizlik Yardımı Başvuruları Azaldı

26.05.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre geçen hafta işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısı düştü. Bu durum, faiz oranlarının artmasına ve mali şartların sıkılaşmasına rağmen iş piyasasının elemana olan talep nedeniyle güçlü olduğunun göstergesi olarak algılandıa

ABD'de İşsizlik Yardımı Başvuruları Azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre geçen hafta işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısı düştü. Bu durum, faiz oranlarının artmasına ve mali şartların sıkılaşmasına rağmen iş piyasasının elemana olan talep nedeniyle güçlü olduğunun göstergesi olarak algılandı.

Bakanlık, 21 Mayıs'ta sona eren haftada, eyaletlere yapılan işsizlik yardımı başvurularının 8 bin azaldığını, mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre 210 bin kişinin geçen hafta işsizlik yardımı başvurusunda bulunduğunu bildirdi. Bir önceki haftaysa işsizlik yardımı başvuruları, Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomistler, son hafta 215 bin başvuru olacağı öngörüsünde bulunmuştu. Kimileri, başvurularda son dönemde görülen artışı, Mayıs ayına ilişkin olumsuz mevsimsel etkilere bağlamıştı.

Diğerleriyse bazı perakendecilerin elemanlarını işten çıkarmaya başladığı görüşündeydi. Aralarında Walmart'ın da bulunduğu bazı perakendeciler, enflasyonun kar marjını sıkıştırdığı uyarısı yaparak, yıl içi gelir tahminlerinde azaltmaya gitmişti.

Mart ayından bu yana politika faizini 75 baz puan arttıran Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) Haziran ve Temmuz toplantılarında da gecelik faiz oranında yarımşar puanlık artışa gitmesi bekleniyor. Bu beklenti, borsada satışların hızlanmasına, hazine bonosu getirilerinin ve doların değerininse artmasına neden oldu.

Mart ayı sonu itibarıyla eleman açığının 11 buçuk milyon gibi rekor düzeyde seyretmesi, işten çıkarmaların asgari düzeyde kalacağına ve işini kaybedenlerin kısa sürede yeni iş bulmalarının mümkün olacağına işaret ediyor.

FED'in 3-4 Mayıs tarihlerindeki toplantı tutanaklarında, "elemen talebi, ekonominin birçok bölümünde hali hazırdaki arzı geride bırakmaya devam ediyor, şirketlerin yeni elemen alımında ve mevcut elemanları ellerinde tutmada zorluk çektiği ifade ediliyor. Birçok ekonomist, iş piyasasındaki sıkışıklığın devam edeceğini ve maaş baskısının bir süre daha yüksek seyredeceğini öngörüyor.

Yüksek maaşlar, enflasyonun gerisinde de kalsa, tüketicilerin harcama yapmaya devam ederek ekonomiyi desteklemeyi sürdürdüğüne işaret ediyor.

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