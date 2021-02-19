ABD'de İşsizlik Yardımı Başvuruları Geçen Hafta da Arttı

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre Amerika'da işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısı geçtiğimiz hafta da yükseldi. Veriler, Corona virüsü pandemisinin dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan Amerika'da ekonomiyi alt üst etmeye devam ettiğini gösteriyor. ABD yönetimi, geçtiğimiz hafta 861 bin kişinin işsizlik yardımı başvurusunda bulunduğunu bildirdi. Bu sayı, bir önceki hafta kaydedilen rakamın 13 bin üzerinde. Amerika'da son iki hafta içinde doğrulanmış yeni Corona enfeksiyonu sayılarında ciddi bir düşüş yaşanmış olsa da hala günde on binlerce kişinin virüse yakalanması, ekonominin iyileşmesinin önünde engel oluşturuyor. ABD'de şu sıralar günlük toplam yeni vaka sayısı 100 binin altında seyrediyor. Ancak eyalet yönetimleri ve yerel idareler, işyerlerinin açık kalacağı saatler ve hizmet vereceği müşteri sayısı gibi birçok unsur üzerinde kısıtlamalar uygulamayı sürdürüyor. Amerika'da haftalık işsizlik yardımı başvurusu sayısı aylardır 700 binin üzerinde seyrediyor. Bu rakamın bazı haftalarda 800 bin ve 900 binin üzerine çıktığı da gözleniyor.

Corona virüsünün Amerika'da yayılmaya başladığı geçtiğimiz Mart ayında haftada 6,9 milyonu bularak rekor kıran işsizlik yardımı başvuruları son aylarda bunun çok altında seyretse de hala yüksek. Son 11 ayın haftalık işsizlik yardımı başvuruları, 1960'lı yıllardan bu yana rekor düzeye erişmiş durumda. Amerika'da pandemi nedeniyle işini kaybeden 22 milyon kişinin yaklaşık 10 milyonu, halen işsiz. Ocak ayında yüzde 6,3'e gerileyen işsizlik oranı, birçok ekonomiste göre aylar boyunca yüksek seyretmeye devam edebilir. İşverenler, 2020'deki kapanma sürecinde işini kaybeden çok sayıda elemanı yeniden işe aldı. Ancak çok sayıda işyerinin kalıcı olarak kapanması ya da faaliyetlerini yavaşlatmak zorunda kalması nedeniyle birçok çalışan ya yeni iş arıyor ya da iş aramayı bırakıyor. Öte yandan ABD Ticaret Bakanlığı'na göre ABD ekonomisi, pandeminin ilk günlerine kıyasla güç kazandı. Ekonomik büyüme 2020 yılının son üç ayı içinde yavaşlasa da ekonomi, tam anlamıyla gerilemeye (resesyon) girmedi.