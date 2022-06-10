ABD'de İşsizlik Yardımı Başvuruları Son 5 Ayın Zirvesinde

İşsizlik yardımı başvurusunda bulunan Amerikalılar’ın sayısı, geçen hafta yaklaşık son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Ancak bu durumun hala son derece sıkı olan istihdam piyasasında değişikliğe neden olma olasılığı düşük görülüyor.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın son raporuna göre Amerika'da işsizlik, Mayıs ayı sonu itibarıyla son 52 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu veri, istihdam piyasasının gücünü ortaya koyuyor.

Önümüzdeki yıl ekonominin resesyona gireceği beklentisiyle şirketlerin işe alımları dondurduğu ya da işten çıkarmalara başlamayı ele aldığına ilişkin haberler, haftalık işsizlik yardımı başvurularının daha da yakından izlenmesine yol açıyor. Ancak Amerika'da eleman talebi, yüksek seyretmeye devam ediyor. Nisan ayı sonu itibarıyla 11 milyon 400 bin pozisyonun doldurulmayı beklediği kaydediliyor.

Mali hizmetler şirketi Moody's Analytics'ten ekonomist Dante DeAntonio, "Eleman alımlarındaki geniş kapsamlı zorluklar, şirketleri, elemanlarını işten çıkarma konusunda caydırıyor. Ancak bazı yeni kurulan teknoloji firmaları ve perakendeciler, tüketici harcamalarının üründen hizmete kaymasından olumsuz etkileniyor" şeklinde konuştu.

Ocak ayından bu yana en yüksek seviye

Eyalet işsizlik yardımı başvuruları geçen hafta 27 bin artarak mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre 4 Haziran'da sona eren hafta itibarıyla 229 bine yükseldi. Bu sayı, Ocak ayı ortasından bu yana işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısının en yüksek seviyeye çıktığını gösteriyor.

Veriler, Ulusal Anma Günü tatilini de içeriyor. Hükümetin verilerdeki mevsimsel değişiklikleri saf dışı bırakmak için kullandığı modele göre mevsimsel etkenler, işe alımların yaz mevsiminde arttığı göz önünde bulundurulduğunda, başvurularda 21 bin 362 düşüş olmasını

Mevsimsel etkenlerden arındırılmamış verilere göre başvrusular, geçen hafta bin 8 artarak 184 bin 604'e çıktı.

Florida, Georgia ve Pennsylvania eyaletlerinde başvurular artarken Mississippi ve Michigan'da azaldı.

Wall Street'te hisse senedi değerleri düşüşe geçerken ABD doları, başka para birimleri karşısında değer kazandı. Amerikan Hazine bonolarının fiyatlarıysa düştü.

Amerika'da işsizlik yardımı başvuruları, Mart ayında son 53 yılın en düşük seviyesine gerileyerek 166 bine inmişti. Pandeminin en etkili olduğu 2020 yılı Nisan ayında başvurular rekor düzeye yükselmiş ve 6 milyon 137 bin kişi, işsizlik yardımı başvurusunda bulunmuştu.

İşsizlik yardımı başvuruları artar mı?

Mali hizmetler firması Citigroup'tan İsfar Münir, "İşsizlik yardımı başvurularının iş piyasalarında gevşeme olmadan mevcut seviyelerden sapması olasılığı düşük. Daha normal bir istihdam piyasasına dönüş, işsizlik başvurularının da artmasına neden olur" dedi.

Enflasyonla mücadele etmek amacıyla eleman talebini azaltmaya çalışan ancak işsizlik oranını yükseltmekten de kaçınan Merkez Bankası'nın (FED) önümüzdeki Perşembe günü faiz oranını 50 baz puan daha arttırması bekleniyor. FED'in Temmuz ayında da politika faizini ilave yarım puan daha yükseltmesi öngörülüyor. FED, Mart ayından bu yana gecelik faiz oranını 75 baz puan arttırdı.

Hükümet, geçen Cuma günü, tarım dışı istihdamın Mayıs ayında 390 bin arttığını, işsizlik oranınınsa art arda üç aydır yüzde 3,6 seviyesinde seyrettiğini bildirdi. Ekonomistler, önümüzdeki aylarda işsizlik oranının gerilemesini bekliyor.

Çalışma Bakanlığı raporu, ilk hafta alınan yardımlardan sonra işsizlik yardımı almaya devam edenlerin sayısının 28 Mayıs'ta sona eren hafta itibarıyla 1 milyon 306 bin olduğunu gösteriyor. Bu seviyedeki veriler, en son 1969 yılında kaydedilmişti. Mayıs ayı sonu itibarıyla sigortalı işsiz oranı binde 9 ile rekor seviyede düşük kalmaya devam etti.

Moody's Analytics'ten DeAntonio, "Sigortalı işsiz oranı, resmi işsizlik oranının daha da düşeceğine, muhtemelen yüzde 3'e yaklaşacağına işaret ediyor. FED'in yumuşak iniş gerçekleştirmesi için istihdamdaki büyümenin soğuması gerekiyor" şeklinde konuştu.

