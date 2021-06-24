ABD’de İşsizlik Yardımı Başvurularında Azalma Sürüyor

Corona virüsü salgınının ardından işgücü piyasasının toparlanması ekonominin yeniden açılmasıyla ivme kazanırken, geçen hafta işsizlik yardımı talebinde bulunan Amerikalılar’ın sayısı azaldı. Ancak işe başvuranların sayısının beklendiği gibi artmaması, yakın vadede istihdam piyasasının daha hızlı büyümesini engelleyebilir.

Çalışma Bakanlığı’na göre 12-19 Haziran haftasında işsizlik yardımına ilk kez başvuranların sayısı 7 bin kişi azalarak 411 bine düştü.İşsizlik yardımı başvuruları Nisan sonundan bu yana ilk kez önceki hafta artmıştı.Ekonomi uzmanları artışı, 31 Mayıs Anma Günü sonrası artan istikrarsızlığa bağlamıştı.

Reuters haber ajansına konuşan uzmanların geçen hafta için işsizlik yardımı başvurusu öngörüsü 380 bindi. Başvurular, 2020 yılı Nisan ayının başındaki rekor 6 milyon 149 bin seviyesinden bugünkü seviyeye indi.

Ancak işsizlik yardımı başvurularının sayısı hala sağlıklı bir işgücü piyasası ile tutarlı görülen 200 bin-250 bin aralığının üzerinde.

Artan taleple baş etmeye çalışan işverenler zorda

En az 150 milyon Amerikalı Corona virüsüne karşı tamamen aşılanmış durumda, bu da ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasını sağlıyor. Ancak işyeri sahipleri ekonomideki açılmayla artan talebi karşılamaya çalışırken, milyonlarca işçinin evde kalmaya devam etmesi işverenleri zora sokuyor.

Piyasada 9 milyon 800 bin istihdam açığı mevcut. Çocuk bakım merkezlerinin azlığı çoğu kadın bazı ebeveynlerin işgücü piyasasına dönüşünü engelliyor. Haftada 300 dolarlık doğrudan çeklerin de yer aldığı hükümet destekli cömert işsizlik yardımlarının ve Corona virüsü kapma kaygısının hala sürmesi de istihdam piyasasının zayıf kalmasının nedenleri arasında gösteriliyor. Salgının neden olduğu emekliye ayrılma ve sektör değiştirme gibi unsurlar da ortaya çıkan tabloda etkili.

Iowa ve Alaska’nın da aralarında olduğu dört eyalet federal yardımların tamamını ya da 300 dolarlık doğrudan desteği 12 Haziran’da sona erdirdi. Bu eyaletlere geçen hafta sonunda aralarında Alabama ve Batı Virginia’nın da olduğu sekiz yeni eyalet eklendi.

Aralarında Teksas ve Florida’nın da olduğu, Cumhuriyetçi valilerin yönettiği 13 diğer eyaletin de destekleri 26 Haziran ile 10 Temmuz arasında sona erdirmesi bekleniyor.Haftalık yardımları sona erdirecek ve Demokrat Vali’ye sahip tek eyalet Lousiana. Eyalette federal desteğin 31 Temmuz’da sonlandırılması bekleniyor. Ülke genelindeyse işsizlik desteklerinin sona erme tarihi 6 Eylül.

‘‘İşsizlik yardımını sonlandıran eyaletlerde iş arayanların sayısı artmadı’’

Indeed Hiring Lab şirketinin verilerine göre işsizlik yardımlarını sona erdiren 12 eyalette iş arayanların sayısında artış görülmedi.

Şirketin baş ekonomisti Jed Kolko’ya göre bu eyaletlerde internette iş arama oranı Nisan ayı seviyesinin altında kaldı. Kolko, ‘‘Devletin cömert yardımları iş aramanın önünde engel olsaydı, yardımların kesildiği eyaletlerde iş arama faaliyetlerinin artması gerekirdi’’ dedi.

Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, Salı günü Kongre’de verdiği ifadesinde ekonominin sonbaharda daha fazla istihdam yaratmasını beklediğini kaydetmişti. Kamu sağlığında olumlu seyreden tablo ve hükümetin pandemi yardımları ekonominin büyümesini sağladı.

Ticaret Bakanlığı’nın Perşembe günü yayınlanan bir raporu da dev teşvikler sayesinde yılın ilk çeyreğinde ekonomik büyümenin arttığını ortaya koydu.

Hükümet, yılın ilk üç ayı için üçüncü büyüme tahmininde, gayrisafi yurtiçi hasılanın son çeyrekte yıllık yüzde 6,4 oranında arttığını bildirdi.

