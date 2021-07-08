ABD’de İşsizlik Yardımı Başvurularında Beklenmeyen Artış

Amerika’da işsizlik yardımına ilk kez başvuranların sayısı geçtiğimiz hafta az da olsa beklenmedik şekilde arttı. Devam eden işsizlik yardımı başvurularında ise düşüş görüldü. Bu durum ABD’de Corona virüsü salgını sonrasında işgücü piyasasındaki iyileşmenin dalgalı şekilde sürdüğünün göstergesi olarak değerlendiriliyor.

155 milyondan fazla Amerikalı’nın Corona virüsüne karşı tam olarak aşılanmasıyla kısıtlamalar kaldırıldı ve işletmeler hızla yeniden açıldı. Ancak yine de istihdam piyasasının toparlanması bazı kazanımlara rağmen tam istikrara kavuşmadı.

Eyalet işsizlik yardımlarına ilk kez başvuranların sayısı 3 Temmuz’la biten haftada 2 bin artarak mevsimsel etkilerden arınmış şekilde hesaplandığında 373 bine çıktı. Reuters haber ajansına değerlendirme yapan ekonomistler bu rakamın 350 binde kalmasını bekliyordu.

Kadınlar iş piyasasına mesafeli

Hesaplı çocuk bakımı imkanlarının zor bulunması ve virüse yakalanma kaygısının devam etmesi çalışanların özellikle de kadınların iş piyasasına geri dönüşünü engelliyor. Mayıs ayının sonunda ülkede 9 milyon 200 bin açık iş pozisyonu vardı; Haziran ayında işsizlerin sayısı ise 9 milyon 500 bindi.

İşsizlik başvuruları raporuna göre ilk kez yardımlardan yararlandıktan sonra yardım almak için başvuru yapmaya devam edenlerin sayısı 26 Haziran’la biten hafta 145 bin azalarak 3 milyon 339 bine düştü. Haziran ayı sonunda tüm destek programlarından faydalananların toplam sayısı 14 milyon 200 bin oldu. Bu sayı Haziran başındaysa 14 milyon 700 bindi.

Geçen hafta Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan olumlu istihdam raporunda, Amerikan şirketlerinin Haziran ayında son 10 aydaki en fazla istihdamı sağladıkları belirtilmişti.

İşsizlik yardımı başvuruları Nisan ayının başında görülen rekor düzeydeki 6 milyon 149 binden aşağı düşmüş durumda. Ancak başvuruların sayısı sağlıklı bir çalışma piyasasıyla uyumlu görülen 200 bin-250 bin bandının hala üzerinde kalıyor.

25 eyalette yardımlar erken kesilecek

Çoğu Cumhuriyetçi valilerle yönetilen 25 eyalette federal hükümet tarafından kaynak sağlanan işsizlik yardımı programlarının sona erdirilecek olması işsizlik başvurusu verilerinin gelecek haftalarda da dalgalanmasına neden olabilir. Kesilecek yardımlara her hafta verilen 300 dolarlık doğrudan çekler de dahil. İşletmeler bu yardımların işçileri evde kalmaya teşvik ettiğini öne sürüyor.

Pandemi İşsizlik Desteği ve Pandemi Acil Durum İşsizlik Tazminatı programlarından yardım alanların sayısında 19 Haziran’la biten hafta görülen 465 bin düşüş Mayıs ayından bu yana en büyük düşüşe işaret ediyor. Bu sayı toplam 10 milyon 700 bin ile yılın başından bu yana kayıtlardaki en düşük rakama ulaştı.

Devlet yardımlarını erken sona erdiren 25 eyalet, 5 Haziran-31 Temmuz tarihleri arasında yardımları kesecek. Bunlar arasında Demokrat bir vali tarafından yönetilen tek eyaletse Louisiana. Ülkenin geri kalanındaysa devlet yardımları 6 Eylül’de sonlandırılacak.

