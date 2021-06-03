ABD'de İşsizlik Yardımı Başvurularında Rekor Düşüş

Amerika’da işsizlik yardımı başvuruları geçen hafta, Corona virüsü pandemisinin başlamasından bu yana en düşük seviyeye indi. Yeni başvuruların 400 binin altında olduğu belirtilirken, bu, pandemide resesyona giren ülkede istihdam alanında ilerlemenin işareti olarak yorumlanıyor.

29 Mayıs’ta biten hafta boyunca eyalet bazında işsizlik yardımı için başvuranlarının sayısı 385 bin olarak kayıtlara geçti. ABD Çalışma Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, bu rakamın bir önceki hafta 404 bin olduğu hatırlatıldı.

Geçen hafta kaydedilen yeni işsizlik yardımı başvuruları sayısı, geçen yıl pandeminin ilan edildiği Mart ayından bu yana en düşük seviyede seyretti.

Challanger, Gray & Christmas adlı işe yerleştirme firmasının bugün yayınladığı bir başka raporda da, her ne kadar Amerika’daki işverenlerin işten çıkarma oranı geçen ay yüzde 7 artarak 24 bin 586’ya ulaşsa da, şu an kaydedilen aylık işten çıkarmaların geçen yıl Mayıs ayına kıyasla yüzde 93,8 daha az olduğu belirtildi.

2021 yılının ilk beş ayında kayıtlara geçen toplam işten çıkarma sayısı ise 192 bin 185. Bu rakamın da geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 86 oranında daha az olduğu belirtiliyor.