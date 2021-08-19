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ABD'de İşsizlik Yardımı Başvurularındaki Düşüş Sürüyor

19.08.2021 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma Bakanlığı’nın bugün yayınladığı verilere göre, geçen hafta işsizlik yardımı başvurusu yapanların sayısı 29 bin civarında azalarak 348 bine indi

ABD'de İşsizlik Yardımı Başvurularındaki Düşüş Sürüyor

Amerika’da Ağustos ayının başından bu yana düşüşe geçen işsizlik yardımı başvuruları geçen hafta da azalarak pandemi sürecinde kaydedilen en düşük sayıya indi.

Çalışma Bakanlığı’nın bugün yayınladığı verilere göre, geçen hafta işsizlik yardımı başvurusu yapanların sayısı 348 bin olarak belirlendi. Bu rakam, bir önceki haftaya kıyasla 29 bin kişi daha az. Son veriler, haftalık yeni işsizlik yardımı başvurusu ortalamasını 19 bin gerileterek 378 bine düşürdü. Bu rakam, pandeminin başlamasıyla ülkenin içine düştüğü ekonomik kriz boyunca kaydedilen en düşük haftalık işsizlik yardımı başvurusu olarak kayıtlara geçti.

2021 yılının Ocak ayında 900 binlere kadar ulaşan haftalık işsizlik yardımı başvuruları bir süredir düşüş göstermeye devam ediyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri de, Corona virüsü aşı programının hız kazanması ve buna bağlı olarak pandemi sürecinde kapanan ya da düşük kapasitede açık kalan işletmelerin yeniden tam zamanlı olarak faaliyete geçmesi.

Ancak ekonomideki bu iyileşmeye rağmen, mevcut işsizlik yardımı başvuru rakamları hala tarihi seviyede. Geçen yıl Mart ayında ilan edilen pandeminin öncesinde haftalık işsizlik yardımı başvuruları ortalaması 220 bin civarında seyrediyordu.

Aşılama programının oldukça yaygınlaşmasına rağmen virüsün Delta varyantının salgında yarattığı yeni dalga ise endişeleri yeniden arttırdı.

Özellikle uçakla seyahat dahil çeşitli ekonomik faaliyetlerin yeniden yavaşlamaya başladığı gözlemleniyor.

İşe alımlar son üç aydır artışta

İşsizlik yardımı başvuruları istihdam alanındaki durumu yansıtan verilerin başında geliyor. Ancak pandemi sürecinde birçok eyalette hak sahibi olmayanların haftalık başvuru sayılarının artması nedeniyle mevcut rakamların olduğundan daha fazla gösterildiği iddiaları da gündemde. Verilerdeki bu karışıklığa, bazı Amerikalılar’ın pandemide devreye sokulan teşvik paketinden yararlanmak için çeşitli kanallardan yardım talep etmesinin neden olduğu yorumları yapılıyor.

Geçen yıl 22 milyon iş kaybının yaşandığı ülkede 16 milyon 700 bin kişi yeniden işe döndü. Ülke genelinde yeni istihdam rakamları da son üç aydır artışta. Temmuz ayında 943 bin yeni işe alım gerçekleşti. Aynı dönemde işverenlerin ilan verdiği iş sayısı ise rekor düzeye çıkarak 10 milyonu geçti.

Diğer taraftan, birçok işveren çalışan bulmakta hala zorlanıyor. Bunun nedeni olarak da teşvik paketi dahilinde hala sunulan haftalık 300 dolarlık işsizlik yardımı gösteriliyor. Ancak bu işsizlik yardımları Eylül ayında sona ereceğinden, çok sayıda Amerikalılar’ın çalışmaya yeniden başlaması bekleniyor.

Uzmanlar, bazı Amerikalılar’ın işlerine geri dönememe sebebinin ise okullar ve okul öncesi eğitim kurumlarının kapalı olması nedeniyle anne ve babaların çocuklarını bırakacak yer bulamaması olduğunu söylüyor. Virüse yakalanma korkusu da işe dönmeye engel olan unsurlar arasında.

2020 yılının Şubat ayına kıyasla Amerika’da istihdam edilenlerin sayısı hala 5 milyon 700 bin kişi geride. Ülkede Delta varyantanın hızla yayılması nedeniyle günlük yeni vaka sayılarının 10 binlerden yeniden 100 binlere sıçraması da istihdam alanını sarsabilecek etkenlerden biri olarak görülüyor.

7 Ağustos itibariyle eyalet bazında işsizlik yardımı alanların sayısı 2 milyon 800 bin civarı olarak kaydedildi. Pandemiden bu yana en düşük seviyede seyreden bu rakam, bir önceki haftaya kıyasla da 79 bin geriledi.

Federal yardımlar dahil işsizlik yardımı alanların toplamı 31 Temmuz’da başlayan hafta boyunca 11 milyon 700 bindi. Bu, bir önceki yıl aynı döneme oranla 28 milyon 700 bin daha az.

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