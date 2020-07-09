ABD'de İşsizlik Yardımı Başvurularının Sayısı Hala Yüksek

Talepte zayıflama ve Corona enfeksiyonu vakalarında son dönemde görülen artış, ABD'de işsizlik yardımı başvurularının sayısının hala son derece yüksek düzeyde seyretmesine neden oluyor. Bu durum, istihdamın Haziran ayında rekor düzeyde artmasına rağmen iş piyasasının hala kırılgan olduğuna işaret ediyor.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre eyaletlerde işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Temmuz'da sona eren hafta itibarıyla mevsimsel ayarlamayla birlikte 1 milyon 314 bin olarak kayda geçti. Bu rakam, bir önceki hafta 1 milyon 413 bindi. Reuters haber ajansının anketine katılan iktisatçılar, son hafta için yardım başvurusu sayısının 1 milyon 375 bin seviyesinde olacağını tahmin etmişti.

İşsizlik yardımı başvuruları, Mart ayı sonunda 6 milyon 867 binle tarihin en yüksek seviyesine tırmanmıştı. Rakamlar o dönemden bu yana kademeli olarak düşse de şu anda, 2007-2009 yılları arasındaki Büyük Resesyon döneminde erişilen en yüksek seviyenin iki katı düzeyde seyrediyor.