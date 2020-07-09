ABD'de İşsizlik Yardımı Başvurularının Sayısı Hala Yüksek

Talepte zayıflama ve Corona enfeksiyonu vakalarında son dönemde görülen artış, ABD'de işsizlik yardımı başvurularının sayısının hala son derece yüksek düzeyde seyretmesine neden oluyor. Bu durum, istihdamın Haziran ayında rekor düzeyde artmasına rağmen iş piyasasının hala kırılgan olduğuna işaret ediyor.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre eyaletlerde işsizlik yardımı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Temmuz'da sona eren hafta itibarıyla mevsimsel ayarlamayla birlikte 1 milyon 314 bin olarak kayda geçti. Bu rakam, bir önceki hafta 1 milyon 413 bindi. Reuters haber ajansının anketine katılan iktisatçılar, son hafta için yardım başvurusu sayısının 1 milyon 375 bin seviyesinde olacağını tahmin etmişti.
İşsizlik yardımı başvuruları, Mart ayı sonunda 6 milyon 867 binle tarihin en yüksek seviyesine tırmanmıştı. Rakamlar o dönemden bu yana kademeli olarak düşse de şu anda, 2007-2009 yılları arasındaki Büyük Resesyon döneminde erişilen en yüksek seviyenin iki katı düzeyde seyrediyor.
ABD ekonomisinin sağlığına ilişkin en son verileri içeren rapor, Temmuz ayı istihdam rakamlarında gerileme kaydedilmesine yol açabilir.
ABD hükümeti, geçtiğimiz hafta, Haziran ayında 4 milyon 800 bin kişiye istihdam sağlandığını açıklamıştı. Bu, verilerin kayıt altına alınmaya başladığı 1939 yılından bu yana elde edilen en yüksek rakamdı. Şirketler; restoran, bar, spor salonu ve dişçi muayenehanesi gibi iş yerlerinin Mart ayı ortasında Corona virüsünün yayılmasını engellemek için alınan önlemler kapsamında kapatılmasıyla işini kaybedenleri yeniden işe almaya başlamıştı.
Ancak ABD'de ekonomik faaliyetlerin yeniden başlatılması, Corona enfeksiyonu vakalarının sayısının özellikle Florida, Teksas ve California gibi nüfus yoğunluğu yüksek olan eyaletlerde rekor düzeyde yükselmesini de beraberinde getirdi. Vaka sayılarının yükselmesi, iş yerlerinin yeniden açılma sürecinin geri çevrilmesine ve bazı çalışanların yeniden işsiz kalmasına yol açtı.
Ekonominin, iş yerlerinin pandemi nedeniyle kapanmaya başlamasından önce, Şubat ayında gerileme sürecine girmeye başlaması, bazı firmaların düşük talep nedeniyle darboğaza girmesiyle sonuçlandı. Bu da ikinci bir işten çıkarma dalgasının vurmasına neden oldu. Perakendecilerden havayolu ulaşımına birçok sektörde çok sayıda şirket, ya elemanlarını işten çıkardı ya da ücretsiz izin uygulamasına gitti.
Öte yandan ABD hükümetinin, şirketlere, elemanlarının maaşlarını ödemede kullanmaları durumunda kısmen geri ödemeden muaf olarak sunduğu Maaş Koruma Programı'nın fonları, azalmaya başladı.
Merkezi ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan ve Amerika'da küçük ve orta ölçekli işletmeleri temsil eden en büyük örgüt olan Ulusal Bağımsız Şirketler Federasyonu'nun (NFIB) geçen hafta yaptırdığı ankete göre bazı küçük işletme sahipleri, elemanlarını işten çıkarmaya başladı. Federasyon, birçok şirket sahibinin Maaş Koruma Programı kapsamında kredilerini Nisan ayında aldığını, ancak elemanlarına Haziran ayından sonra maaş veremeyeceğini, bu nedenle bu elemanların işine son vermek zorunda kalacağını kaydediyor.
ABD hükümeti, küçük işletmelerin kredi başvurularının tarihini 8 Ağustos'a kadar uzattı.