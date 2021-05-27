ABD’de İşsizlik Yardımı Başvurusunda Keskin Düşüş

İşsizlik yardımı başvurusu yapan Amerikalılar’ın sayısında geçen hafta görülen azalma beklenenden de fazla oldu. Bunda işten çıkarmaların azalması, işyerlerinin artan talebi karşılamak için istihdam olanakları sunmaya hevesli olması ve ekonominin hızla yeniden açılması etkili oldu.

Çalışma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada işsizlik yardımına ilk kez başvuranların sayısının mevsimsel etkilerden arınmış olarak hesaplandığında 22 Mayıs’la biten hafta 406 bin olduğu belirtildi. Bir önceki hafta bu rakam 478 bindi. Bu 2020 yılının Mart ayından bu yana görülen en düşük işsizlik yardımı başvurusu olarak kayıtlara geçti. İşsizlik yardımı başvuruları son üç haftadır 500 bin seviyesinin altında seyrediyor.

Reuters haber ajansının konuştuğu ekonomi uzmanları son işsizlik yardımı başvurularının 425 bin civarında olacağı beklentisini dile getirmişti. İşsizlik yardımı başvuruları sağlıklı piyasa koşullarında olması gereken 200 - 250 binin üstünde seyretse de 2020 yılının Nisan ayında görülen rekor düzeydeki 6 milyon 149 bin seviyesinin çok altında.