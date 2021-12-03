ABD'de İşsizlik Yüzde 4,2'ye Düştü

Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ABD'de istihdam, perakende sektöründeki iş kayıpları nedeniyle Kasım ayında yavaşlasa da işsizlik oranı, son 21 ayın en düşük seviyesine geriledi ve yüzde 4,2 olarak kaydedildi. Bu veriler, ABD'deki iş piyasasının hızla daraldığına işaret ediyor.

İşsizlik oranı, işgücüne yaklaşık 600 bin kişinin katılmasıyla birlikte Ekim ayından bu yana 0,4 puan geriledi.

Şirketler arasında yapılan bir anket, tarım dışı istihdamın geçen ay 210 bin arttığını gösteriyor. Ekim ayına ilişkin veriler, istihdamın daha önce rapor edildiği gibi 531 bin değil, 546 bin arttığını gösterecek şekilde yeniden düzenlendi.

ABD'de 2020 yılı Şubat ayı rakamlarına kıyasla şu anda 3 milyon 900 bin daha az sayıda kişi istihdam ediliyor.

Boston College'dan Profesör Brian Bethune, "Bu veriler, ekonominin toplam istihdam açığını kapatmaktan 10 ay uzak olduğunu gösterse de işsizlik oranı, ABD Merkez Bankası’nın (FED) tam istihdam tahminlerine kıyasla görece şekilde hızlı ilerliyor" dedi.

FED Başkanı Jerome Powell, bu hafta ABD Kongresi'nde katıldığı oturumda, FED'in 14-15 Aralık'ta yapacağı toplantıda varlık alımları programını kademeli olarak sonlandırma sürecini hızlandırmayı ele alacağının işaretini verdi. Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomistler, 550 bin kişinin işgücüne katılacağı tahmininde bulunmuştu. Tahminler, 306 binden 800 bine kadar değişiklik gösterebiliyor.

İstihdamdaki büyümenin önündeki en büyük engel; eğlence, ikram ve ağırlama sektörlerinin Ekim'de 170 bin kişiye istihdam sağlarken Kasım'da sadece 23 bin kişiyi işe alması oldu.

Profesyonel ve iş hizmetleri şirketleri 90 bin yeni eleman alırken lojistik sektörü 50 bin, inşaat sektörü 31 bin, imalat sektörü de 31 bin kişiye istihdam sağladı.

Öte yandan yeni işe alımlar, eleman sıkıntısı nedeniyle yavaşladı. Kasım ayı, Eylül başında federal hükümetin sağladığı işsizlik yardımlarının süresinin dolmasını izleyen ikinci tam aydı. Eylül sonunda 10 milyon 400 bin açık pozisyon bulunuyordu.

Omicron riski

İstihdamdaki hafif büyüme, ekonominin üçüncü çeyrekte hız kesmesi sonrasında bu çeyrekte daha güçlü büyüme sergileyeceği beklentilerini boşa çıkarmayacak gibi görünüyor.

Tüketici harcamaları ve imalat artmaya devam ediyor. Ancak Corona virüsünün çok bulaşıcı olan yeni varyantı Omicron'un ortaya çıkması, parlak ekonomik büyüme tablosunun üzerinde bir risk oluşturuyor. Omicron'un etkileri hakkında çok az şey bilinse de Delta varyantına ilişkin önceki deneyimlere bakıldığında işe alımlar ve hizmete olan talepte bir kısım yavaşlama görüleceği tahmin ediliyor.

Pandeminin yol açtığı ekonomik gerileme nedeniyle işlerini kaybeden milyonlarca Amerikalı'nın işgücüne yeniden katılmaya başladığına ilişkin işaretler geliyor. Hanehalkları arasında yapılan daha küçük kapsamlı bir anket, geçen ay 594 bin kişinin işgücüne katıldığını ortaya koydu.

Böylece işgücüne katılımı, yani işi olan ya da iş arayan çalışma yaşındaki Amerikalılar'ın oranı Ekim ayında 61,6'dan Kasım'da 61,8'e çıktı. İşgücü, pandemi öncesi seviyeye kıyasla 2 milyon 400 bin kişi daha az.

Ekonomistler, güçlü borsanın ve yüksek konut fiyatlarının çok sayıda Amerikalı'yı daha varlıklı hale getirdiğini, bu durumun erken emekliliği teşvik ettiğini söylüyor. Pandemi sürecinde hanehalkları büyük miktarlarda tasarruf yaparken serbest meslek sahiplerinin sayısının da arttığı gözleniyor.

