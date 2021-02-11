ABD'de İşten Çıkarma Oranı Hala Yüksek

ABD Çalışma Bakanlığı’ndan bugün yayınlanan güncel verilere göre, işsizlik yardımı başvuruları geçen hafta 793 bine düştü. Bu rakam bir önceki hafta 812 bin olarak belirlenmişti. Her ne kadar son iki hafta içinde işsizlik yardımına başvuranların sayısında ufak çaplı da olsa gerileme yaşansa da bu başvurular birçok sektörde işten çıkarmaların hala ciddi oranda devam ettiğini gösteriyor.

Geçen yıl pandeminin ilan edildiği Mart ayı öncesinde haftalık işsizlik yardımı başvurularının ortalama olarak 700 bini geçmediği belirtiliyor. 1930’lu yıllarda ülkede yaşanan Büyük Buhran’da bile işsizlik yardımı talebinin şu an gelinen boyuta ulaşmadığı da kayıtlara geçen ayrıntılar arasında.

Ülkede istihdam alanında 2020 yılı yaz aylarında iyileşme gözlemlendi ancak sonbahar aylarında yeniden gerileme yaşandı. Son iki ay boyunca da istihdam rakamları ortalama olarak duraksadı.

Son verilere göre, Aralık ve Ocak aylarında toplam 178 bin kişi işten çıkarıldı. Pandemi sürecinde kaybedilen iş sayısı yaklaşık 10 milyon.