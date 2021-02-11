ABD'de İşten Çıkarma Oranı Hala Yüksek

ABD Çalışma Bakanlığı’ndan bugün yayınlanan güncel verilere göre, işsizlik yardımı başvuruları geçen hafta 793 bine düştü. Bu rakam bir önceki hafta 812 bin olarak belirlenmişti. Her ne kadar son iki hafta içinde işsizlik yardımına başvuranların sayısında ufak çaplı da olsa gerileme yaşansa da bu başvurular birçok sektörde işten çıkarmaların hala ciddi oranda devam ettiğini gösteriyor.
Geçen yıl pandeminin ilan edildiği Mart ayı öncesinde haftalık işsizlik yardımı başvurularının ortalama olarak 700 bini geçmediği belirtiliyor. 1930’lu yıllarda ülkede yaşanan Büyük Buhran’da bile işsizlik yardımı talebinin şu an gelinen boyuta ulaşmadığı da kayıtlara geçen ayrıntılar arasında.
Ülkede istihdam alanında 2020 yılı yaz aylarında iyileşme gözlemlendi ancak sonbahar aylarında yeniden gerileme yaşandı. Son iki ay boyunca da istihdam rakamları ortalama olarak duraksadı.
Son verilere göre, Aralık ve Ocak aylarında toplam 178 bin kişi işten çıkarıldı. Pandemi sürecinde kaybedilen iş sayısı yaklaşık 10 milyon.
Diğer taraftan, bugün yayınlanan Çalışma Bakanlığı raporunda, işsizlik yardımı alan Amerikalılar’ın toplam sayısının da arttığı göze çarpıyor. Bu durum, işsizlik sorununun uzun vadeye yayılacağı sinyalini veriyor. İşsizlik yardımı alan Amerikalılar’ın sayısı 23 Ocak itibariyle 20 milyonu geçti. Ocak ayının başında bu rakam 17 milyon civarındaydı.
Aktif şekilde iş aradığını belirtmeyenler, yani işsizlik yardımına başvurmayanlar işsiz olarak nitelendirilmiyor. Bu nedenle, Ocak ayında işsizlik oranının yüzde 6,7’den yüzde 6,3’e düşmüş olması istihdamdaki büyük açık karşısında çok küçük bir ilerleme olarak yorumlanıyor.
Powell: "Enflasyon endişeleri yersiz"
Pandeminin vurduğu ekonomiyi düzeltme hedefiyle 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketini Kongre’nin onayına sunan Başkan Joe Biden yönetiminin bu adımı bazı ekonomistler tarafından enflasyonu arttıracağı endişesiyle eleştiriliyor. Biden’ın önerdiği plana göre şu an haftalık 300 dolar olan işsizlik yardımı 400 dolara yükseltilecek.
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ise enflasyon endişelerinin yersiz olduğu görüşünde. Powell, dün yaptığı açıklamada, enflasyon artsa bile Merkez Bankası’nın bununla baş edebilecek imkanının olduğuna vurgu yaptı.
Powell ayrıca işini kaybedenler arasında yaklaşık 4 milyon kişinin iş aramayı bıraktığını, bu kişilerin de işsizlik rakamlarına eklenmesi durumunda şu an işsizlik oranının neredeyse yüzde 10 olarak kaydedileceğinin de altını çizdi.
İşten çıkarılmalarda ırksal eşitsizlik
İşten çıkarılmalarda ırksal farklılıklar da göze çarpıyor. Aralık ayında işsizlik yardımına başvuranlar arasında siyahların oranı yüzde 18, beyazların oranı ise yaklaşık yüzde 50 olarak kayıtlara geçti. Ancak siyahlar toplam iş gücünün yüzde 13’ünü, beyazlar ise yüzde 77’sini oluşturduğundan, siyahlar arasında pandemi sürecinde yaşanan iş kaybı oranı eşitsizlikleri de ortaya koyuyor.